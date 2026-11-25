Tìm tung tích nạn nhân
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang xác minh vụ việc phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ danh tính tại khu vực bờ kè bãi biển đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) vào ngày 15-11. Nạn nhân cao khoảng 1,70m, dáng người bình thường, mặc áo ngắn tay màu xám, quần dài thun màu đen.
Vậy, Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân có thông tin liên quan hoặc có thân nhân mất tích với đặc điểm tương tự liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 492 - Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để xác định danh tính và tìm thân nhân cho nạn nhân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tim-tung-tich-nan-nhan-post361489.html