Bị cáo Nguyễn Minh Hải bị tuyên phạt 16 năm tù về các tội “Giết người”, “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Ngày 25/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Hải (SN 1973) về các tội “Giết người”, “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 10/2015, Hải và chị N.T.T.H. sống chung như vợ chồng. Đến tháng 11/2024, cả hai chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Đầu tháng 8/2025, nhiều lần gọi điện cho chị H. không được, Hải nghi ngờ người tình cũ đang chung sống với anh Đ.V.N. tại một phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Khoảng 9 giờ ngày 21/8/2025, Hải tìm gặp chị H. để hỏi lý do không nghe điện thoại. Khi chị H. khẳng định không còn tình cảm với mình, Hải bỏ đi nhưng nảy sinh ý định trả thù.

Hải mang theo thùng đồ nghề thợ sơn, bên trong có một cây búa rìu và chai nhựa dung tích 5 lít. Sau khi mua 50.000 đồng xăng, Hải đổ vào chai rồi đến khu vực phòng trọ của anh N.

Phát hiện xe máy của chị H. dựng trước phòng trọ, Hải gửi xe tại một quán cà phê gần đó rồi đi bộ đến, dùng búa rìu đập cửa tạo lỗ thủng để quan sát bên trong. Thấy anh N. trong phòng, Hải tạt xăng vào cửa, bật hộp quẹt Zippo rồi ném vào bên trong.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Phát hiện sự việc, một người dân đang uống cà phê tri hô, cùng mọi người can ngăn và giật cây búa rìu khỏi tay Hải. Trong lúc đó, anh N. và chị H. kịp mở cửa thoát ra ngoài.

Sau khi bỏ chạy, Hải phát hiện xe Honda Future của anh Nguyễn Quang Hiền dựng bên đường, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên chiếm đoạt rồi điều khiển bỏ trốn về khu vực Long Hải, TP.HCM. Ngày 22/8/2025, cơ quan công an phát hiện, bắt giữ Hải và thu hồi chiếc xe.

Kết quả định giá xác định xe Honda Vision và tủ đông hiệu Sanaky bị hư hỏng có tổng trị giá 12,45 triệu đồng; chiếc Honda Future trị giá hơn 7,1 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Hải thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác, thể hiện tính chất côn đồ. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hải 14 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù.