Xử lý nhiều 'báo thủ' nhí
Khoảng 1 giờ 30 ngày 24-11, tổ tuần tra Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy có nhiều vi phạm TTATGT nên tiến hành kiểm tra.
Qua xác minh, lực lượng Công an làm rõ 7 trường hợp từ 13 đến 15 tuổi điều khiển 3 xe máy, chở theo người ngồi sau. Công an phường đã mời các trường hợp cùng phụ huynh đến làm việc, đồng thời đưa 3 phương tiện về trụ sở để kiểm tra, xác minh. Tại cơ quan công an, các trường hợp đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường Đồng Hới lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-ly-nhieu-bao-thu-nhi-post361491.html