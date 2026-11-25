Sáng 25/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của UBTVQH về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Về nội dung cụ thể, hệ số phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc TAND tối cao và VKSND tối cao như sau: Chánh toà, Phó Chánh toà Phúc thẩm TAND tối cao tương đương hệ số phụ cấp của Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra, lần lượt là 1,05 và 0,85. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc VKSND tối cao (tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh) lần lượt là 1,05 và 0,85.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày tờ trình tại phiên họp.

Về hệ số phụ cấp đối với Trưởng phòng Phòng Giám đốc, kiểm tra, thanh tra và thi hành án là 0,75; Phó Trưởng phòng Phòng Giám đốc, kiểm tra, thanh tra và thi hành án cấp tỉnh là 0,60 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; tương ứng 0,65 và 0,5 tại các tỉnh, thành phố còn lại.

Về hệ số phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo tại TAND khu vực và VKSND khu vực: Chánh án, Phó Chánh án TAND khu vực tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lần lượt là 0,75 và 0,6; tại TAND khu vực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại là 0,65 và 0,5; Chánh toà, Chánh Văn phòng và Phó Chánh toà, Phó Chánh Văn phòng là 0,45 và 0,35; tại các tỉnh, thành phố còn lại tương ứng là 0,4 và 0,3.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực thuộc Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lần lượt là 0,75 và 0,6; tại VKSND khu vực thuộc các tỉnh, thành phố còn lại là 0,65 và 0,5; Trưởng phòng, Chánh Văn phòng và Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng là 0,45 và 0,35; tại các tỉnh, thành phố còn lại tương ứng là 0,4 và 0,3.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng trình bày tờ trình tại phiên họp.

Chế độ phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này được áp dụng từ ngày 1/1/2026. Nghị quyết cũng quy định trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026, người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo được hưởng mức phụ cấp thấp hơn mức quy định thì được truy lĩnh phần chênh lệch và thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp quy định tại nghị quyết, kể từ ngày được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Trước đó, Tờ trình do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định mới của Luật Tổ chức TAND, TAND tối cao đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy toàn hệ thống TAND. Trong đó, kết thúc hoạt động 3 TAND cấp cao, 693 TAND cấp huyện; thành lập 3 Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; tổ chức 34 TAND cấp tỉnh và 355 TAND khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Các TAND theo mô hình mới (3 cấp) đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 đến nay đã ổn định. Các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống TAND có sự thay đổi về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát cho phù hợp với hệ thống chức danh, chức vụ lãnh đạo trong TAND.

Tương tự, Tờ trình do Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng trình bày cho biết, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo VKSND tối cao đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy trong ngành KSND với việc kết thúc hoạt động của 3 VKSND cấp cao, 693 VKSND cấp huyện; thành lập 3 Viện Công tố và kiểm soát xét xử phúc thẩm thuộc VKSND tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; tổ chức 34 VKSND cấp tỉnh và 355 VKSND khu vực. Mô hình VKSND mới đã đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2025, cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730 cho phù hợp với hệ thống chức danh, chức vụ lãnh đạo trong ngành KSND.

Qua thẩm tra, Uỷ ban Công tác đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730 với những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn và quan điểm xây dựng được nêu trong các Tờ trình của TAND tối cao và VKSND tối cao. Việc ban hành nghị quyết nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn tổ chức bộ máy mới của hệ thống TAND và VKSND. Đồng thời, bám sát nguyên tắc tại Kết luận số 206 của Bộ Chính trị là tạm giữ phụ cấp hiện hành cho đến khi cải cách tổng thể chính sách tiền lương, trước mắt chỉ bổ sung phụ cấp chức vụ đối với chức danh lãnh đạo mới chưa có trong quy định sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh thảo luận tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, chúng ta thấu hiểu đặc thù xét xử của toà án khu vực là cấp xét xử độc lập, thẩm quyền sơ thẩm mở rộng, áp lực án rất lớn, như như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên khi đề xuất sửa nghị quyết phải giữ nguyên 3 nguyên tắc: cấp dưới không vượt cấp trên, toà - viện tương đương; tôn trọng theo tương quan Quy định số 368 của Trung ương, đặc thù chính sẽ được xem xét tổng thể khi cải cách tiền lương, không giải quyết cục bộ từng ngành.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bám sát khung, hệ số theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, nếu vượt phải báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình cấp có thẩm quyền quyết định, bởi "tuy phụ cấp nhỏ nhưng đều là những việc rất quan trọng". Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất bảo lưu, truy lĩnh phần chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội, đồng bộ với khối Đảng, chính quyền, HĐND, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính "gác cửa" vấn đề này.

UBTVQH biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh bày tỏ đồng tình cao với việc sửa đổi Nghị quyết số 730, đề nghị cho truy lĩnh phụ cấp và chia sẻ với ngành toà án, kiểm sát vì công việc rất khó khăn, áp lực. "Nghị quyết 730 cách đây hơn 1 năm chưa có toà án khu vực, mà công việc thì đã làm, nên cần được truy lĩnh phụ cấp để anh em cán bộ thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước", ông nêu quan điểm.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, về nguồn lực thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo. Theo báo cáo sơ bộ, ngành Toà án có nhu cầu bổ sung trong năm 2025 khoảng 5 tỷ đồng, năm 2026 khoảng 12,3 tỷ đồng; VKS tăng chi 10,7 tỷ/năm. Số liệu này nằm trong khả năng cân đối, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với hai ngành cân đối nguồn lực được giao, báo cáo Chính phủ, thực hiện đúng quy định pháp luật.