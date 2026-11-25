Hai bị can gồm Lê Bảo Nguyên (SN 1975, trú xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng SIS (trụ sở tại TP Đà Nẵng) và Nguyễn Duy Đoàn (SN 1982, trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai), nhân viên công ty. Cả hai bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường vụ đổ thải trái phép. Ảnh CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng SIS mua lại toàn bộ máy móc của Công ty TNHH Đá Hoa Cương để tổ chức chế biến đá tại 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 34, ở thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây.

Trong quá trình chế biến đá granite, nhà máy phát sinh lượng lớn chất thải rắn gồm bột đá và rẻo đá. Thay vì tổ chức thu gom, xử lý theo quy định, Nguyên giữ lại số chất thải này để sử dụng vào việc nâng nền khuôn viên nhà máy.

Từ năm 2019 đến nay, Nguyên bị xác định đã chỉ đạo Đoàn tổ chức cho nhân viên nhà máy thuê xe vận chuyển chất thải rắn, tập kết tại một số khu vực trong khuôn viên nhà máy, gây ô nhiễm môi trường.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu chất thải để giám định. Kết quả xác định tổng khối lượng bột đá và rẻo đá bị đổ thải trái pháp luật là hơn 582 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.