Trước đó, ngày 21/11/2026, Công an phường Hà Tiên tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe mô tô biển số 52L5-5980 và 01 điện thoại iPhone 12 tại khu du lịch bãi Mũi Nai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản và tang vật liên quan đến vụ án

Tại cơ quan công an, qua làm việc, xác định cả hai đối tượng đều sinh năm 2011, cư trú tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp.

Các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã sử dụng xe mô tô biển số 66B1-700.64 di chuyển từ phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến khu du lịch bãi Mũi Nai, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang để tìm sơ hở của người dân nhằm trộm cắp tài sản.

Phát hiện xe mô tô dựng trên vỉa hè không có người trông coi, cả hai phối hợp thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát về phường Hồng Ngự nhằm cất giấu, tiêu thụ tài sản thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tang vật gồm xe mô tô và điện thoại iPhone 12 đã được thu hồi.

Qua đấu tranh mở rộng, một trong hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã trộm cắp xe mô tô biển số 66B1-700.64 tại bến xe Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để làm phương tiện di chuyển đến phường Hà Tiên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Hà Tiên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.