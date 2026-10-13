Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/10: Tỷ giá USD trong nước ổn định, EUR và GBP diễn biến phân hóa

Tỷ giá USD trong nước ổn định, EUR và GBP diễn biến phân hóa. (Ảnh minh hoạ)

Thị trường ngoại hối trong nước chứng kiến sự phân hóa về xu hướng giữa các đồng tiền giao dịch chính. Trong khi đồng USD giữ xu hướng niêm yết tương đối ổn định và duy trì biên độ hẹp tại hệ thống ngân hàng thương mại, giá mua bán các ngoại tệ lớn khác như Euro, Bảng Anh và Yên Nhật xuất hiện những nhịp điều chỉnh nhẹ. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.621 VND/USD.

Ghi nhận tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 25.710 VND/USD mua vào và 26.120 VND/USD bán ra. Tỷ giá EUR/VND tại Vietcombank hiện giao dịch ở mức 28.277,86 VND/EUR mua vào và 29.769,32 VND/EUR bán ra. Ngoại tệ GBP được niêm yết ở mức 33.449,84 VND/GBP chiều mua và 34.870,53 VND/GBP chiều bán. Tỷ giá JPY/VND ở mức 157,58 VND/JPY mua vào và 168,44 VND/JPY bán ra.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tỷ giá USD mua chuyển khoản ghi nhận ở mức 25.690 VND/USD và bán ra ở mức 26.050 VND/USD. Đồng EUR tại ACB giao dịch chiều mua chuyển khoản là 28.571 VND/EUR và bán ra 29.723 VND/EUR. Giá Bảng Anh niêm yết chuyển khoản ở mức 33.749 VND/GBP mua vào và 34.786 VND/GBP bán ra. Tỷ giá Yên Nhật đạt 160,72 VND/JPY mua chuyển khoản và 167,85 VND/JPY bán ra.

Tại Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), giá USD tiền mặt niêm yết ở mức 25.660 VND/USD mua vào và 26.095 VND/USD bán ra. Tỷ giá EUR giao dịch ở mức 28.486 VND/EUR mua vào và 29.480 VND/EUR bán ra. Đồng Bảng Anh giao dịch ở mức 33.511 VND/GBP mua vào và 34.856 VND/GBP bán ra. Giá Yên Nhật bán ra tiền mặt niêm yết ở mức 166,08 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), giá USD mua chuyển khoản ghi nhận ở mức 25.565 VND/USD và bán ra ở mức 26.105 VND/USD. Đồng EUR niêm yết mua chuyển khoản ở mức 28.203 VND/EUR và bán ra ở mức 29.783 VND/EUR. Giá JPY niêm yết mua chuyển khoản ở mức 158,42 VND/JPY và bán ra ở 169,42 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), tỷ giá USD mua chuyển khoản ở mức 25.600 VND/USD và bán ra ở mức 26.270 VND/USD. Tỷ giá EUR chuyển khoản niêm yết ở mức 28.025 VND/EUR mua vào và 30.101 VND/EUR bán ra. Đồng GBP giao dịch ở mức 33.772 VND/GBP mua vào và 35.073 VND/GBP bán ra. Tỷ giá JPY mua chuyển khoản ở mức 159,54 VND/JPY và bán ra ở mức 169,88 VND/JPY.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 102,25 điểm. Tỷ giá EUR/USD và GBP/USD trên các diễn đàn giao dịch như Investing.com và Reuters tiếp tục xu hướng đi ngang do thị trường thiếu vắng các thông tin kinh tế vĩ mô đột biến. Giới đầu tư toàn cầu hiện giữ tâm lý quan sát trước các dữ liệu kinh tế quan trọng dự kiến ra mắt trong các phiên tiếp theo.

Nhìn chung, thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế duy trì trạng thái giao dịch tương đối ổn định. Sự điều chỉnh tỷ giá giữa các ngân hàng thương mại chủ yếu phản ánh nhu cầu cân đối trạng thái ngoại tệ ngắn hạn và diễn biến tham chiếu từ thị trường thế giới. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại một số đơn vị tiếp tục duy trì ở mức an toàn nhằm quản trị rủi ro thanh khoản.

Nguồn tham khảo: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank, Nam A Bank, NCB, ACB, VietinBank, Reuters, Investing.com.