Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chúc mừng Cty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam.

Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với Đà Nẵng và cả nước, lãnh đạo thành phố cam kết kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan để liên danh phấn đấu hoàn thành, sớm đưa vào khai thác bến cảng. Tại Cty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong hơn 30 năm qua đối với sự phát triển KT-XH của thành phố, nhất là giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng (VBSP Đà Nẵng). Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP. Đồng thời khẳng định sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo TP đối với công tác tín dụng chính sách xã hội; ghi nhận đề xuất của VBSP Đà Nẵng về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua VBSP Đà Nẵng phục vụ các chương trình nhà ở xã hội.