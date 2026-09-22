Vợ Hồ Quang Hiếu sinh con thứ 2

Đại diện của Hồ Quang Hiếu cho biết vợ anh là người mẫu Tuệ Như vừa sinh con thứ 2 tại một bệnh viện ở TP.HCM. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,8 kg, được đặt tên Nguyễn Trần Quang Hiển và tên ở nhà là Bim. Tuệ Như được gia đình 2 bên lẫn ông xã chăm sóc trong suốt thời gian nằm viện. Gia đình cô hạnh phúc khi chào đón thêm thành viên mới.

Gia đình Hồ Quang Hiếu đón thêm thành viên mới. Ảnh: FBNV.

“Ba mẹ và anh hai Hin chào mừng Bim đến với gia đình nhỏ. 18/9 Bim chào đời, 19/9 kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, 20/9 sinh nhật ba Hiếu của hai con. Vậy là những năm tới một công ba chuyện rồi nha. Ba mẹ yêu hai con nhiều lắm”, Tuệ Như chia sẻ.

Trong khi đó, Hồ Quang Hiếu bày tỏ: “Vậy là từ nay bé Hin chính thức lên chức anh hai, còn gia đình nhỏ của ba mẹ cũng trở nên đông đúc, rộn ràng hơn. Thêm một thành viên, thêm thật nhiều hạnh phúc và chắc chắn ba mẹ sẽ có thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng 2 anh em”.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn từ 2023, đón con trai đầu lòng vào tháng 1/2025. Sau khi kết hôn, Tuệ Như dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình.

Giữa năm 2025, cuộc hôn nhân của hai người vướng tin đồn rạn nứt khi Tuệ Như được phát hiện không còn theo dõi chồng trên một số nền tảng mạng xã hội. Cùng thời điểm, mạng xã hội xuất hiện thông tin Hồ Quang Hiếu có liên quan đến một người khác.

Tuy nhiên, Tuệ Như nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Cô đăng tải hình ảnh bên ông xã và viết: “Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán”. Động thái của Tuệ Như được xem là lời đính chính trực tiếp, bác bỏ những thông tin xoay quanh tình trạng hôn nhân của hai người.

Đến tháng 9/2025, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM với sự tham dự của bạn bè thân thiết. Trước đó, cặp đôi làm lễ tân hôn tại tư gia trong không khí ấm cúng, với sự góp mặt của hai bên gia đình.

Thời gian qua, trên kênh cá nhân, Hồ Quang Hiếu thường xuyên chia sẻ clip nấu ăn, chăm sóc vợ con. Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì việc đi hát, tham gia hoạt động giải trí.