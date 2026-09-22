Fan khó tin Lisa BLACKPINK hẹn hò với 'Cha Eun Woo của Thái Lan' Blue Pongtiwat?

Lí do là vì Lisa và Blue Pongtiwat vốn là bạn bè lâu năm. Anh vẫn thường đến concert của BLACKPINK hay ủng hộ sự kiện Lisa góp mặt. Cả hai thường xuyên được bắt gặp đi chơi cùng nhau và nhóm bạn vào mỗi dịp Lisa về Thái Lan. Nhiều fan cho rằng chỉ dựa vào việc bắt gặp đi chơi cùng nhau chưa đủ để khẳng định Blue Pongtiwat là bạn trai mới của Lisa.

Tin đồn hẹn hò giữa Lisa và Blue bùng lên mạnh từ sau sinh nhật năm nay của nữ idol. Cả hai được bắt gặp đi mua sắm tại Bangkok. Gần đây nhất, Lisa - Blue được cho là bị người qua đường bắt gặp đang khoác tay (hoặc nắm tay) trên phố ở London. Dù clip quay từ sau lưng nhưng dân mạng vẫn chắc chắn đó là 2 ngôi sao. Bởi Blue đã đến London vài ngày để tham gia sự kiện của thương hiệu Penhaligons còn Lisa sẽ sớm bay đến Mỹ để chuẩn bị cho màn biểu diễn tại VMAs 2026.

Clip được cho là Lisa - Blue đi cùng nhau tại London.

Nếu Lisa và Blue chỉ dạo chơi tại Thái Lan như trước đây thì truyền thông và dân mạng sẽ không đặt nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, gần 1 năm qua, tần suất cả hai được bắt gặp hoặc có dấu hiệu đi chơi cùng một nơi xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở Thái Lan mà còn ở Hong Kong, Nhật Bản.

Đầu tháng 8, dân mạng lan truyền bức ảnh được cho là gia đình Lisa và gia đình Blue đi ăn cùng nhau nhân dịp sinh nhật mẹ của nam diễn viên.

Cuối tháng 8, Lisa và Blue cùng đăng ảnh, nghi vấn chụp tại cùng địa điểm ở Kyoto (Nhật Bản). Netizen cho rằng stylist của hai ngôi sao đều có mặt trong chuyến đi này.

Blue Pongtiwat sinh năm 2000 (kém Lisa 3 tuổi). Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2016. Blue trở thành hiện tượng màn ảnh sau khi vào vai con trai của Renu (Bella Ranee thủ vai) trong bộ phim Lồng Nghiệp Chướng (2019). Đây cũng là vai diễn đưa tài khoản Instagram của anh tăng gấp hơn 5 lần, đạt 1 triệu followers. Khán giả ví von Blue là "Cha Eun Woo bản Thái" vì ngoại hình sáng và nụ cười tỏa nắng.

Đến năm 2024, danh tiếng của Blue tiếp tục tăng vọt nhờ vai chính trong Ready, Set, Love. Năm ngoái, nam thần T-Biz lấn sân qua ca hát, debut với đĩa đơn Same Old Song.