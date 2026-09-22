Mạc Văn Khoa chính thức nhận việc mới

Mới đây, Mạc Văn Khoa chia sẻ hình ảnh một tấm “thư mời nhận việc” với thiết kế mang màu sắc đặc trưng của một chiến dịch tuyển dụng. Trên tấm ảnh, đoàn phim giới thiệu “nhân viên mới” là chính anh, kèm thông tin check-in lúc 18h ngày 22/9/2026 tại TP.HCM.

Điểm khiến bài đăng nhận được sự chú ý nằm ở cách ê-kíp Trại Buôn Người biến một lời mời dự sự kiện thành “thông báo tuyển dụng”. Thay vì những câu chữ trang trọng thường thấy, tấm ảnh ghi rõ “chúc mừng bạn đã được trúng tuyển”, tạo cảm giác vui nhộn và gần gũi. Mạc Văn Khoa cũng hưởng ứng cách chơi chữ này khi viết: “Chúc mừng người anh Ngọc Tuyên Quách! Chúc cho bộ phim sẽ thành công rực rỡ anh nhé”.

Mạc Văn Khoa chia sẻ hình ảnh “thư mời nhận việc” của Trại Buôn Người.

Theo thông tin được giới thiệu, Trại Buôn Người dự kiến khởi chiếu ngày 25/9/2026, thuộc dòng hành động, sinh tồn và giật gân. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, với dàn diễn viên được giới thiệu gồm Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu và Long Điền. Phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện về nạn buôn người xuyên biên giới, xoay quanh hành trình chạy trốn và giành lại tự do của các nạn nhân.

Mạc Văn Khoa bước vào lĩnh vực điện ảnh sau dấu mốc Á quân Cười Xuyên Việt 2015. Những năm đầu, anh góp mặt trong Taxi, em tên gì? (2016), Phim trường ma (2016) và 49 ngày 2 (2017), chủ yếu phát huy sở trường diễn hài. Bước ngoặt đến vào năm 2019 khi anh xuất hiện trong Cua lại vợ bầu và Lật mặt 4: Nhà có khách.

Cua lại vợ bầu đạt 191,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, trong khi Lật mặt 4: Nhà có khách thu khoảng 117-120 tỷ đồng. Những con số này giúp nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm có sức hút lớn với khán giả đại chúng. Đến Lật mặt 5: 48H, anh tiếp tục đóng vai chính và bộ phim đạt khoảng 150-157 tỷ đồng.

Sau đó, Mạc Văn Khoa tiếp tục có tên trong loạt dự án như Siêu lừa gặp siêu lầy, Kẻ ẩn danh, Gặp lại chị bầu và Làm giàu với ma. Trong đó, Siêu lừa gặp siêu lầy đạt khoảng 122 tỷ đồng, Gặp lại chị bầu khoảng 105 tỷ đồng. Các con số này là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải thu nhập hay tài sản cá nhân của nam diễn viên.

Mạc Văn Khoa.

Đáng chú ý, Mạc Văn Khoa từng tạo bước chuyển về hình ảnh khi đảm nhận vai ông Danh trong Út Lan: Oán linh giữ của. Đây là lần anh thử sức với nhân vật phản diện, khác với hình ảnh hài quen thuộc. Tác phẩm đạt khoảng 90,3 tỷ đồng, còn vai diễn giúp anh có thêm một dấu mốc mới về khả năng biến hóa.

Bên cạnh đó, Mạc Văn Khoa còn có Phòng 4.13, dự án do Nguyễn Khắc Huy đạo diễn, đã bấm máy từ tháng 5/2025 với sự tham gia của anh cùng Huỳnh Phương, Đoàn Thế Vinh và Trần Nghĩa.

Nếu nhìn lại hành trình từ sân khấu hài đến điện ảnh, Mạc Văn Khoa đã đi qua nhiều dạng vai, từ nhân vật gây cười đến những hình tượng có màu sắc tâm lý và phản diện. Việc xuất hiện trong một “thư mời nhận việc” được biến tấu hài hước lần này cũng cho thấy cách ê-kíp tạo không khí trước ngày Trại Buôn Người ra rạp.

Ở thời điểm hiện tại, Mạc Văn Khoa đang tiếp tục góp mặt trong những dự án mới. Những lựa chọn vai diễn tiếp theo của nam diễn viên được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến thêm màu sắc khác cho hành trình điện ảnh của anh.