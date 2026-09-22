Thủ phạm bí ẩn trong phim 'Án mạng karaoke' có Vân Dung, Thanh Sơn

Câu chuyện Án mạng karaoke xoay quanh một nhóm người có chuyến đi “chữa lành” tại một homestay nằm trên ngọn núi biệt lập.

Trong một cảnh đầu phim, Tâm (Thiên Ân) tâm sự với thầy Tuệ (Đại Nghĩa) về việc có hàng xóm quá ồn ào. Người được nhắc đến là bà Thuỷ (Vân Dung), người phụ nữ đam mê ca hát và thường xuyên bật loa đài ầm ĩ.

Vân Dung vào vai bà Thủy trong Án mạng karaoke.

Tiếng hát chát chúa của bà Thủy vang lên bất chấp ngày đêm làm phiền xóm giềng, khiến họ nảy sinh khó chịu, phẫn uất. Mọi chuyện cuối cùng bùng phát thành bi kịch khi nhân vật bà Thủy bị sát hại một cách bí ẩn, mà ai trong số những người có mặt tại homestay cũng đều có động cơ gây án.

Đó có thể là đôi vợ chồng Trực (Thanh Sơn) và Vy (Trịnh Thảo) với những thù hằn tình cảm cá nhân, là Mắm (Quỳnh Lý) có người cha từng bị tố giác tội khai thác cát lậu, là bà Bê (Tuyền Mập) với những khoản nợ nần chồng chất, hay những lời khai mập mờ che giấu sự thật của ông Chín (Tiểu Bảo Quốc)...

Án mạng karaoke mang màu sắc giật gân, trinh thám, có sự pha trộn với kinh dị. Phim do F35 Studio và 89S Group sản xuất, Võ Thanh Hòa đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo. Đây là ê-kíp đứng sau thành công phòng vé của một số phim như Quỷ cẩu, Linh miêu, Heo năm móng hay Truy tìm long diên hương...

Phim cũng quy tụ dàn diễn viên đông đảo, nổi bật là Vân Dung trong vai bà Thủy. Theo chia sẻ của giám đốc sản xuất, đây là nhân vật “đo ni đóng giày” cho nữ nghệ sĩ mà từ khi xây dựng kịch bản, ê-kíp đã nhắm đến cô cho vai diễn này.

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai diễn hài. Thời gian gần đây, cô xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh rộng, tham gia một số tác phẩm ăn khách như Quỷ cẩu hay hai phần Quỷ nhập tràng.

Tạo hình của Thanh Sơn trong phim.

Bên cạnh đó, Án mạng karaoke còn có sự tham gia của Thanh Sơn. Tương tự Vân Dung, nam diễn viên thời gian qua tích cực xuất hiện trong các dự án điện ảnh. Tử chiến trên không và Hẹn em ngày nhật thực có anh tham gia đều thành công ở phòng vé. Trong bộ phim của đạo diễn Hoàng Lê, Thanh Sơn có một cảnh quay táo bạo với nghệ sĩ Vân Dung.

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt khác như Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Quỳnh Lý, Tiểu Bảo Quốc... Trước đó, dự án từng để tên là Án mạng núi cấm. Song để tránh gây hiểu lầm liên quan đến địa danh Núi Cấm, thuộc địa phận tỉnh An Giang, ê-kíp sau đó đã đặt tên tác phẩm chính thức là Án mạng karaoke.