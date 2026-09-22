Lan Hương Như Cố: Nữ phụ ấn tượng cỡ này, bảo sao Đàm Tùng Vận có lúc bị lu mờ

Thời điểm phim Lan Hương Như Cố mới lên sóng, nhiều fan của Đàm Tùng Vận từng bức xúc khi nữ phụ còn được nhắc tới và gây chú ý hơn cả nữ chính. Nhưng quả thực Lan Hương Như Cố có dàn vai nữ đầy ấn tượng, không chỉ Thẩm Gia Lan mà những nữ phụ Đỗ Thúy Tước, Triệu Tinh Đường đều được biên kịch xây dựng rất khác lạ.

Là vai phản diện nên cô tiểu thư Đỗ Thúy Tước liên tục ở thế đối đầu với nữ chính Thẩm Gia Lan. Cô thông minh, sắc sảo, có tham vọng và cũng rất khéo léo nên rất dễ lấy lòng người khác. Thúy Tước luôn thấy bất công vì xã hội phong kiến không coi trọng phụ nữ, nên cô chẳng thể “tham gia khoa cử thi Trạng nguyên, hay có thể tòng quân đánh trận, lập công phong hầu" như nam giới.

Vì thế, Thúy Tước tìm mọi cách kết thân với nam chính Lâm Cẩm Kỳ, vì chỉ có kết hôn với anh mới giúp cô thay đổi số phận. Dù chỉ là nam chính với nữ phụ, tương tác giữa hai diễn viên Trịnh Hợp Huệ Tử và Lưu Học Nghĩa cũng được khen là rất ăn ý, dẫu khán giả biết chắc hai người không thể thành đôi.

Trong phim, có cảnh quay Đỗ Thúy Tước đã tìm cách đầu độc nha hoàn thân cận, đến khi bị vạch rõ chân tướng đã thay đổi cảm xúc liên tục. Từ chỗ giả khóc lóc buồn thương đã chuyển sang cười nham hiểm, chẳng buồn che giấu âm mưu toan tính của mình. Cảnh này giúp Trịnh Hợp Huệ Tử nhận về nhiều lời khen về biểu cảm rất đa dạng.

Lan Hương Như Cố còn một nữ phụ ấn tượng nữa là Triệu Tinh Đường, chính thất của Lâm Cẩm Kỳ. Tinh Đường bị gia đình ép gả cho Lâm Cẩm Kỳ dù hai người không hề có tình cảm. Sau khi làm dâu nhà họ Lâm, cô chẳng hề bận tâm đến chồng mà chỉ lo lắng đến việc kinh doanh kiếm tiền, tìm đủ mọi cách để nắm thêm quyền lực ở nhà chồng.

Dù Triệu Tinh Đường cũng thuộc phe đối địch với nữ chính Thẩm Gia Lan, khán giả vẫn thích thú với hình ảnh nữ phụ mạnh mẽ, cá tính, tài giỏi chứ không nhu nhược cam chịu. Chưa kể Triệu Tinh Đường còn có số phận kém may mắn, luôn đề phòng tất cả nhưng lại bị người mình tin tưởng nhất phản bội nên càng được người xem thương cảm.

Lý Mộng trong vai Triệu Tinh Đường cũng ghi điểm với diễn xuất tiết chế, không cần thét ra lửa hoặc trợn mắt nhăn mặt nhưng vẫn khiến khán giả cảm nhận được tính cách sắc sảo của nhân vật qua ánh mắt sắc như dao hay biểu cảm lạnh lùng.