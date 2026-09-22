Hồng Đăng và bà xã đón cột mốc mới trong hôn nhân

Mới đây, Hồng Đăng thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh bên bà xã cùng dòng chia sẻ đầy cảm xúc về chặng đường đã đi cùng nhau. Nam diễn viên viết: “7 năm làm bạn, 18 năm làm vợ chồng, tổng cộng là 25 năm đồng hành. Tự nhiên ngồi nhẩm lại mới thấy mình đã nhiều tuổi hơn trước. Cảm ơn em vì luôn ở bên anh”.

Chia sẻ giản dị của Hồng Đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.

Nhiều năm qua, Hồng Đăng gần như không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến gia đình, nam diễn viên đều thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời. Bà xã của Hồng Đăng được biết đến là người luôn đồng hành cùng anh trong công việc lẫn cuộc sống, đặc biệt ở những thời điểm nam diễn viên đối mặt với không ít áp lực.

Hồng Đăng đăng ảnh kỷ niệm bên vợ. Ảnh: FBNV

Sau nhiều biến động trong sự nghiệp những năm gần đây, cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng dần trở nên ổn định hơn. Ngoài công việc kinh doanh, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ và hai con gái.

Bên cạnh câu chuyện hôn nhân, Hồng Đăng cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam suốt nhiều năm qua. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Cầu Vồng Tình Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân và Thương Ngày Nắng Về.

Trong số đó, vai Kiên của Hướng Dương Ngược Nắng và vai Đức của Thương Ngày Nắng Về được xem là những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Hồng Đăng. Các bộ phim này không chỉ tạo hiệu ứng lớn trên truyền hình mà còn giúp tên tuổi nam diễn viên duy trì sức hút trong nhóm nghệ sĩ được yêu thích nhất màn ảnh phía Bắc.

Diễn viên Hồng Đăng.

Khác với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, Hồng Đăng chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực phim truyền hình. Thành công của Hồng Đăng phần lớn được đo bằng mức độ phủ sóng, sức ảnh hưởng của các vai diễn cũng như lượng khán giả theo dõi trên truyền hình.

Sau khoảng thời gian vắng bóng khỏi màn ảnh, năm 2026 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Hồng Đăng với dự án truyền hình Đồng Hồ Đếm Ngược. Trong phim, anh đảm nhận vai Khang, một nhân vật có nhiều mảng tính cách phức tạp và được đánh giá là khác biệt so với những hình tượng trước đây mà nam diễn viên từng thể hiện.

Sự trở lại này nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi đây là dự án đánh dấu lần tái xuất của Hồng Đăng sau thời gian dài không xuất hiện trên sóng giờ vàng. Không ít người kỳ vọng nam diễn viên sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn mới nhờ kinh nghiệm diễn xuất đã được tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hiện tại, thông tin về Hồng Đăng vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt khi nam diễn viên đang từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng.