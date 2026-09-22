Xôn xao nữ khán giả lao lên sân khấu, la hét vào mặt Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng mới đây chia sẻ lại một sự cố xảy ra trong lúc biểu diễn, khi một nữ khán giả bất ngờ tiến lên sân khấu với biểu hiện căng thẳng, trên tay cầm theo một tờ giấy. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khiến nam ca sĩ và ê-kíp phải nhanh chóng xử lý.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, khi anh đang biểu diễn trước đông khán giả, một người lạ bất ngờ tiến về phía sân khấu. Người này cầm theo một tờ giấy và có thái độ khiến nam ca sĩ chú ý.

Đàm Vĩnh Hưng kể người phụ nữ tiến khá sát về phía mình và nói điều gì đó, tuy nhiên vì tình huống xảy ra bất ngờ nên anh không nghe rõ nội dung. “Vẻ mặt rất thù hằn và áp sát mình rồi nói cái gì đó mà mình hỏng có nghe!”, nam ca sĩ chia sẻ.

Đáng chú ý, diễn biến sau đó được ê-kíp của Đàm Vĩnh Hưng xử lý khá nhanh. Một trợ lý lập tức tiếp cận người phụ nữ, đưa cô rời khỏi khu vực sân khấu để tránh tình huống tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao khi kể lại sự cố xảy ra trong đêm diễn tại Cần Thơ mới đây.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng còn đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc trên trang cá nhân. Trong video, khi nam ca sĩ đang trình diễn, một nữ khán giả bất ngờ tiến lên sân khấu, trên tay cầm một tờ giấy. Người này có hành động lớn tiếng và liên tục hướng về phía Đàm Vĩnh Hưng.

Tình huống khiến phần biểu diễn bị gián đoạn trong chốc lát. Tuy nhiên, trợ lý của nam ca sĩ nhanh chóng xuất hiện và đưa nữ khán giả rời khỏi sân khấu. Nhờ phản ứng kịp thời của ê-kíp, sự việc không tiếp tục kéo dài.

Sau khoảnh khắc bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng được cho là có phần bối rối. Dù vậy, nam ca sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành tiết mục trước khán giả.

Việc nghệ sĩ đang biểu diễn bất ngờ có người lạ tiếp cận sân khấu vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi không thể xác định trước mục đích của người tiếp cận. Trong những trường hợp như vậy, phản ứng nhanh của lực lượng bảo vệ và ê-kíp phía sau sân khấu đóng vai trò quan trọng nhằm kiểm soát tình hình.

Đàm Vĩnh Hưng công khai đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc.

Sau khi đoạn clip được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, sự việc nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người tập trung vào khoảnh khắc nữ khán giả bất ngờ tiến sát nam ca sĩ và cho rằng ê-kíp đã phản ứng nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ cũng như duy trì chương trình.

Một số ý kiến khác cho rằng những sự cố tương tự cho thấy khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả tại các sân khấu biểu diễn cần được kiểm soát chặt chẽ. Khi nghệ sĩ đang tập trung vào phần trình diễn, việc một người bất ngờ tiếp cận mà không có sự kiểm soát có thể khiến cả nghệ sĩ lẫn ê-kíp rơi vào tình huống bị động.

Đàm Vĩnh Hưng hiện chưa chia sẻ thêm về nguyên nhân khiến nữ khán giả có hành động nói trên. Nam ca sĩ chủ yếu thuật lại diễn biến sự việc và cho thấy đây là một tình huống bất ngờ xảy ra ngay trong lúc anh đang biểu diễn.

Rất may, Đàm Vĩnh Hưng không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào liên quan đến sự việc.