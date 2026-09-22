Cách Khoai Lang Thang, Ái Phương và Thu Nhi tìm cho mình khoảng nghỉ

Chăm sóc bản thân không nhất thiết phải bắt đầu từ một kế hoạch chỉn chu. Đó có thể là những lựa chọn rất nhỏ, miễn là khiến mình dễ chịu hơn và đủ đơn giản để duy trì mỗi ngày. Với travel blogger Khoai Lang Thang, ca sĩ Ái Phương hay Thu Nhi Eat Clean, mỗi người lại chọn cho riêng mình cách cân bằng, sống chậm lại giữa lịch trình luôn bận rộn.

Mỗi người một cách tìm thấy phút chậm lại

Không có công thức duy nhất cho việc sống khỏe. Có người thích vận động, có người tìm niềm vui trong căn bếp, cũng có người chỉ cần một ấm trà thơm và vài phút yên tĩnh là đủ.

Thu Nhi tìm nhịp sống chậm mỗi ngày qua ấm trà, chén chè tự tay chế biến. Ảnh: Eat clean hông - Thu Nhi.

Với Thu Nhi - đại sứ thương hiệu Joyoung, khoảng nghỉ bắt đầu từ buổi sáng. Nhà cô gần như lúc nào cũng có một ấm trà, từ trà gạo lứt hoa nhài thơm khắp căn bếp, đến trà lá vối cô yêu thích từ những chuyến đi Hà Nội.

Cô còn dùng ấm pha trà đa năng Joyoung JTM-196 để nấu chè dưỡng nhan, với chế độ nấu chè giữ nhiệt nhẹ nhàng, từ tốn, phù hợp với món cần thời gian ninh. Nhờ vậy, chiếc ấm không chỉ xuất hiện khi cần một thức uống nóng, mà trở thành món đồ Nhi dùng thường xuyên trong bếp.

Sự nhanh gọn trong cách dùng từ ấm trà đa năng của Joyoung giúp Ái Phương tận hưởng giây phút thư giãn. Ảnh: Ái Phương.

Với Ái Phương, khoảng nghỉ nằm giữa một lịch trình bận rộn. Ca sĩ tranh thủ khoảng thời gian sau bữa trưa, giữa lúc chuẩn bị cho sự kiện Ái Phương - The 1st Fancon, để pha một bình trà và thư giãn trước khi quay lại công việc. 10 chương trình nấu tự động cùng bảng điều khiển cảm ứng của JTM-196 giúp việc chuẩn bị trở nên đơn giản hơn. Với cô, quãng dừng ấy không cần dài hay cầu kỳ, chỉ vài phút để cân bằng rồi tiếp tục với điều mình yêu thích.

Sự tò mò về nguyên liệu là động lực để Khoai Lang Thang tìm thấy “một phần tự nhiên của ẩm thực” trong mỗi ấm trà. Ảnh: Khoai Lang Thang.

Còn với Khoai Lang Thang, câu chuyện bắt đầu từ sự tò mò với nguyên liệu. Anh thử pha trà với bông nguyệt quế, đồng thời chuẩn bị món khoai mì quết theo đúng cách anh vẫn khám phá ẩm thực từ nguyên liệu quen thuộc, thử một kết hợp mới, rồi dành thời gian cảm nhận hương vị. Với anh, pha trà không đứng riêng như một hoạt động, mà là một phần tự nhiên của câu chuyện ẩm thực.

Để những khoảnh khắc nhỏ trở nên dễ dàng hơn

"Pha nên điều lành" là tinh thần thương hiệu Joyoung gửi gắm qua hành trình ra mắt ấm pha trà đa năng JTM-196. Không chỉ pha một thức uống, đó còn là cách mỗi người tự tạo cho mình một khoảng thời gian để chậm lại, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều quen thuộc theo cách riêng.

Sản phẩm sở hữu 10 chế độ pha trà và nấu, giúp người dùng linh hoạt chuẩn bị nhiều loại trà, thức uống nóng hay món chè tại nhà. Chất liệu thép không gỉ 316L cấu thành nên các bộ phận quan trọng, kết hợp thân ấm thủy tinh chịu nhiệt, mang đến sự an tâm sử dụng lâu dài đi cùng thiết kế phù hợp không gian sống hiện đại. Lớp kim loại vân xước giúp JTM-196 dễ hiện diện trong bếp, trên bàn trà hay góc làm việc như một món đồ dùng thường xuyên chứ không chỉ lấy ra khi cần.

Đa năng, dễ dùng và thiết kế hiện đại giúp JTM-196 là món đồ có chỗ riêng trên mặt bếp. Ảnh: Joyoung Việt Nam.

Với Joyoung, giá trị của JTM-196 còn được thể hiện ở khoảng thời gian người dùng tự thưởng cho mình trong lúc thiết bị hoàn tất quy trình. Đó có thể là vài trang sách, một cuộc trò chuyện cùng người thân hay ít phút nghỉ ngơi. Khi việc pha trà trở nên gọn nhẹ, thói quen thưởng trà mỗi ngày cũng dễ duy trì hơn.

Joyoung Super Brand Day trên TikTok Shop

Tháng 9 cũng là dịp Joyoung kỷ niệm 32 năm phát triển trên toàn cầu và hai năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam. Từ 23/9 đến 25/9, chương trình Joyoung Super Brand Day trên TikTok Shop với thông điệp “32 năm nấu ngon trọn vị” sẽ mang đến nhiều hoạt động và ưu đãi dành cho cộng đồng yêu bếp. Điểm nhấn là cơ hội đặt trước nồi cơm cao tần chống dính tự nhiên JNRC-40N6 Ultra vừa được thương hiệu giới thiệu.

Đặc biệt, Đại sứ thương hiệu Joyoung Việt Nam Thu Nhi Eat Clean sẽ livestream vào 20h ngày 25/9 trên kênh TikTok @tuilathinhu, chia sẻ thêm về các lựa chọn cho căn bếp hiện đại cùng ưu đãi nổi bật trong Super Brand Day.

Độc giả theo dõi Joyoung Việt Nam tại website joyoungofficial.com, mua hàng Joyoung chính hãng tại Shopee Official Store shopee.vn/joyoung_official_store hoặc TikTok Shop www.tiktok.com/@joyoungvietnamofficial.