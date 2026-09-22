Quý tử nhà siêu mẫu huyền thoại đột ngột tử vong ở tuổi 27: Cảnh sát hé lộ nguyên nhân

Thông tin này được nhà chức trách công bố thêm vào ngày 21/9, chỉ một ngày sau khi Văn phòng Giám định Y khoa quận Los Angeles xác nhận Presley đã qua đời tại một cơ sở cai nghiện.

Chia sẻ với tờ E! News, đại diện Sở Cảnh sát Santa Monica cho biết vào khoảng 9h35 sáng ngày 20/9/2026, các sĩ quan đã nhận được tin báo về một trường hợp có thể do dùng thuốc quá liều. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông trưởng thành đã tử vong. Người này sau đó được Văn phòng Giám định Y khoa quận Los Angeles xác định chính là Presley Gerber, 27 tuổi.

Tuyên bố từ phía cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng các thám tử đang tập trung điều tra vụ việc theo hướng nghi ngờ sốc thuốc và hiện chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án mạng. Nguyên nhân cũng như cách thức tử vong chính thức sẽ do Văn phòng Giám định Y khoa quận Los Angeles đưa ra kết luận cuối cùng.

Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27. Ảnh: Cass Bird

Trong khi đó, tạp chí People đưa tin rằng đoạn ghi âm từ các cuộc gọi điều phối khẩn cấp cho thấy lực lượng chức năng đã được thông báo về một ca ngừng tim và nghi dùng thuốc quá liều tại khu nhà số 1000 trên đường Berkeley. Đây là địa chỉ của Resolutions Living, một trung tâm chuyên cai nghiện và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo Page Six, Presley Gerber mới bước vào cơ sở cai nghiện ở Los Angeles chỉ vài ngày trước khi bi kịch xảy ra. Một nguồn tin tiết lộ anh đã tự nguyện đăng ký điều trị vì cảm thấy bản thân không ổn. Tại đây, Presley được cho là sống chung cùng một số người khác tại khu nhà dành riêng cho những người đang trong quá trình cai nghiện, nằm ngay trong khuôn viên của cơ sở.

Presley từng cởi mở chia sẻ về những khó khăn mà anh phải đối mặt trong cuộc chiến với chứng lạm dụng chất gây nghiện và bệnh trầm cảm. Vào năm 2023, anh đã khởi xướng loạt nội dung mang tên "Mental Health Mondays" nhằm chia sẻ về các thói quen lành mạnh, phương pháp hỗ trợ sức khỏe tinh thần và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chia sẻ trên podcast Studio 22 thời điểm đó, Presley bộc bạch rằng chính công việc này là động lực thực sự giúp anh bước ra khỏi giường mỗi ngày. Anh hy vọng những trải nghiệm cá nhân của mình có thể giúp ích cho người khác tránh lặp lại những sai lầm mà anh từng mắc phải.

Đến tháng 11/2025, sau một thời gian tạm dừng dự án, Presley đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục thực hiện chương trình trong tương lai. Anh từng viết trên trang cá nhân rằng mình sẽ sớm trở lại mạnh mẽ, sáng suốt và có mục đích rõ ràng hơn bao giờ hết.

Presley bên bố mẹ và em gái năm 2024. Ảnh: Instagram

Hồi tháng 3 năm nay, anh cũng đã tới Cancun, Mexico để tham gia liệu pháp "ibogaine liều cao" - một phương pháp sử dụng chất gây ảo giác để hỗ trợ điều trị chứng nghiện. Trên mạng xã hội Instagram, nam người mẫu thừa nhận bản thân cảm thấy "thực sự rất sợ hãi" trước khi bắt đầu liệu trình và hy vọng đó sẽ là lần cuối cùng anh phải quay lại đây điều trị.

Presley Gerber sinh năm 1999, là con trai cả của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber. Cả anh và cô em gái Kaia Gerber đều nối nghiệp mẹ bước chân vào con đường người mẫu.

Tuy nhiên, trong khi Kaia sớm gặt hái được thành công và vươn lên thành một trong những gương mặt người mẫu trẻ nổi bật, thì sự nghiệp của Presley lại trải qua khá nhiều thăng trầm. Trong những năm gần đây, anh gần như lùi lại và dành nhiều tâm sức cho các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tinh thần.