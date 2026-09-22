Thua 0-2, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết ASIAD 2026

Tin vui đến với U23 Việt Nam khi Philippines vượt lên dẫn Kuwait 2-1. Cơ hội vào tứ kết ASIAD của U23 Việt Nam đã rộng mở.

Cùng giờ, U23 Kuwait gỡ hòa 1-1 trước Philippines. Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam vẫn khá sáng, khi đối thủ kém 2 điểm và cả hiệu số (0 so với -2).

U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ để rồi lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Phút 67, Ibraimov xâm nhập vùng cấm trước khi tung cú sút chéo góc, đánh bại Cao Văn Bình.

U23 Uzbekistan gây sức ép lớn lên hàng thủ Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Khoảng 10 phút đầu hiệp hai, đôi bên vẫn thi đấu đầy cởi mở. U23 UZbekistan suýt nhân đôi cách biệt sau sai sót của hàng thủ Việt Nam. Bàn thắng ở phút 47 của đại diện Trung Á không được công nhận vì lỗi để bóng chạm tay. Không lâu sau, các cầu thủ áo đỏ đáp trả bằng pha đặt lòng từ sát vạch 16,5 m của Quốc Việt. Dù vậy, bóng đi không đủ hiểm để gây khó khăn cho thủ môn.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực, tạo ra số cơ hội ngang ngửa đối phương nhưng chưa thể tận dụng để mang về bàn gỡ hòa. Cùng giờ, tin vui đến với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi U23 Philippines dẫn Kuwait 1-0. Kết quả này giúp U23 Việt Nam sáng cửa vào vòng trong.

U23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực. Ảnh: Hiếu Chiến.

Không chỉ chịu sức ép về chuyên môn, U23 Việt Nam còn gặp tổn thất về lực lượng khi Xuân Bắc phải rời sân vì chấn thương ở phút 28. Cầu thủ này tỏ ra rất đau sau pha va chạm với đối phương và không thể tiếp tục thi đấu, buộc ban huấn luyện phải đưa Quang Vinh vào thay thế.

U23 Việt Nam gặp khó trước đối thủ có đẳng cấp cao. Ảnh: Hiếu Chiến.

Phút 14, Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới sau pha xử lý kỹ thuật vượt qua thủ môn Samandar Muratbaev, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chỉ hai phút sau, Ngọc Mỹ tiếp tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo với cú sút xa đầy uy lực, đáng tiếc bóng lại đi vọt xà ngang.

U23 Việt Nam nhập cuộc không thuận lợi khi sớm phải nhận bàn thua trước U23 Uzbekistan. Ngay phút thứ 5, Urinboev Muhammadali có pha xử lý cá nhân ấn tượng, vượt qua sự truy cản của hàng thủ áo đỏ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Cao Văn Bình. Bàn thua buộc U23 Việt Nam phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Chỉ ít phút sau, Minh Phúc có cơ hội rất tốt trong vùng cấm nhưng không thể thắng được thủ môn Samandar Muratbaev. Trước đó, Uzbekistan cũng suýt nhân đôi cách biệt khi Saidov Amirbek bỏ lỡ cơ hội đối mặt.

CĐV kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp. Ảnh: Mai Hưng.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Đình Long Vũ, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc.

Cục diện bảng đấu trước giờ bóng lăn.