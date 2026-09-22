HDBank Green Marathon và hành trình củng cố vị thế di sản của Cần Giờ

HDBank Green Marathon không dừng lại ở giải chạy thường niên, mà trở thành trợ lực để giữ “lá phổi” Cần Giờ tiếp tục xanh giữa tốc độ phát triển không ngừng của TP.HCM.

3h sáng 20/9, khu vực xuất phát của HDBank Green Marathon Cần Giờ 2026 đã phủ kín runner. Vào thời điểm cự ly marathon 42 km chuẩn bị khởi tranh, mưa bắt đầu nặng hạt khiến mặt đường trơn trượt. Song, chừng đó là không đủ để cản bước hàng nghìn runner nối tiếp nhau rời vạch xuất phát, mở màn ngày tranh tài chính của mùa giải thứ 5.

Sau gần 3 tiếng, cự ly 42 km ghi nhận Triệu Tiến Luyện và Lê Thị Hà lần lượt cán đích, trở thành nhà vô địch nam, nữ với thành tích lần lượt là 2 giờ 41 phút 26 giây và 2 giờ 57 phút 57 giây. Cung đường chạy xanh bậc nhất Việt Nam khép lại với hàng nghìn tấm huy chương được trao. Phía sau thành tích đó, thông điệp lớn hơn được tái khẳng định: Thể thao hoàn toàn có thể trở thành một phần của lời giải cho việc làm sao gìn giữ “lá phổi xanh” hiếm hoi còn sót lại ngay cửa ngõ một đô thị hơn 14 triệu dân.

Khác với phần lớn giải chạy diễn ra giữa lòng đô thị, HDBank Green Marathon đưa runner đi qua hệ sinh thái rừng ngập mặn, sông nước và không gian ven biển Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2000. Đường chạy xanh mang bản sắc riêng này cũng được thẩm định cự ly và chứng nhận theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS), đảm bảo về chuyên môn để vận động viên sử dụng thành tích khi đăng ký các giải quốc tế.

Cung đường chạy xanh bậc nhất Việt Nam là nét đặc trưng của HDBank Green Marathon Cần Giờ.

Với nhiều runner như chị Lê Xinh, thành viên CLB chạy An Sương (TP.HCM), trải nghiệm chạy giữa mảng xanh bạt ngàn là lý do quay lại Cần Giờ nhiều năm. Về đích ở cự ly 42 km, chị ví von: “Hệ sinh thái rừng ôm trọn hai bên đường chạy như một chiếc ‘điều hòa thiên nhiên’ khổng lồ, giúp chúng tôi giảm bớt cảm giác bức bối. Khi sải bước trên mặt đường phẳng rộng và hít thở bầu không khí trong lành, tôi cảm thấy rất dễ chịu”.

Trải qua nửa thập kỷ đồng hành, giải đấu trở thành hoạt động thường niên của cộng đồng runner đam mê đường chạy Cần Giờ.

Đó cũng là điều khiến chị Ngọc Trinh (29 tuổi), runner lần đầu tham gia ở cự ly 5 km, quyết định sẽ trở lại vào năm sau. “Ở đây, tôi gặp nhiều bạn mới, hít thở không khí trong lành một cách thoải mái và thưởng ngoạn không gian xanh xung quanh. Chắc chắn tôi sẽ quay lại HDBank Green Marathon vào các mùa sau, ở cự ly xa hơn”, chị chia sẻ.

Theo anh Chí Thanh (46 tuổi), người có lần thứ ba chinh phục cự ly 42 km, điều giữ chân phần lớn runner qua nhiều mùa giải không hẳn là thành tích cá nhân. Anh khẳng định: “Tôi thích thông điệp về giải chạy xanh, bên cạnh đó còn là những chương trình ý nghĩa như trồng cây, gây quỹ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn”.

Trải qua nửa thập kỷ đồng hành, giải đấu trở thành hoạt động thường niên của cộng đồng runner đam mê đường chạy Cần Giờ.

Sức hút của giải đấu không chỉ thể hiện qua số lượng vận động viên tăng dần và duy trì ở mức cao khoảng 3.000-4.000 runner/mùa, mà còn được khẳng định bằng sự trở lại của những cộng đồng chạy bộ gắn bó lâu năm. Sáng 19/9, hơn 40 thành viên CLB An Sương của chị Lê Xinh có mặt tại khu vực nhận BIB. Nhóm trải đều các cự ly từ 5 km đến 42 km, tạo nên một trong những đội hình đông nhất mùa giải năm nay. Với họ, giải chạy cuối tuần ở Cần Giờ là dịp hội ngộ thường niên, nơi những runner quen thuộc gặp lại nhau và chào đón thành viên mới gia nhập vào cộng đồng đang lớn dần qua từng mùa giải.

Giải đấu là nơi tụ họp của nhiều CLB chạy lớn trên cả nước.

Từ một giải chạy mới mẻ đến điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn runner trong và ngoài nước mỗi năm, hành trình nửa thập kỷ của HDBank Green Marathon đã âm thầm đưa ngày càng nhiều người đến gần, cảm nhận trực tiếp giá trị của “lá phổi xanh” mang tên Cần Giờ. Để rồi, khi con người thực sự “chạm”, hít thở và yêu một vùng đất, ý thức gìn giữ nó mới có cơ hội bắt rễ vững bền.

Thông điệp “cung đường xanh in dấu chân hàng nghìn runner” được cụ thể hóa qua hành động thiết thực. Cứ mỗi 5 km cự ly đăng ký, sẽ có một cây xanh được trồng mới tại địa phương.

Đặc biệt hơn, ở mùa giải thứ 5, HDBank Green Marathon còn được mở rộng trên không gian số, để hành trình giữ gìn “lá phổi xanh” được tiếp nối trước, trong và sau ngày thi đấu. Theo đó, giải dự kiến kết nối người tham gia qua các nhiệm vụ xanh, khuyến khích cộng đồng duy trì vận động, chia sẻ việc làm tích cực và đưa tinh thần sống xanh vào đời sống thường nhật.

Những “điểm chạm số” được bố trí tại sự kiện.

Qua 4 mùa giải trước, HDBank Green Marathon đã cùng cộng đồng trồng hơn 2.000 cây xanh, tổ chức hoạt động làm sạch bãi biển với 500 lượt người tham gia, đồng thời trao 500 phần quà, học bổng cho trẻ em cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Riêng mùa giải 2026, tinh thần ấy tiếp tục được nối dài bằng chuỗi hoạt động ngay trước ngày thi đấu chính: Trồng cây tại khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ; dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Anh hùng, Liệt sĩ Rừng Sác; trao tặng quà Trung Thu, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương...

Nỗ lực giữ gìn Cần Giờ qua giải chạy cũng không tách rời khỏi bức tranh văn hóa - du lịch rộng lớn hơn của vùng đất này. Giải chạy được tổ chức gắn với không gian lễ hội Nghinh Ông, góp thêm một điểm nhấn thể thao và cộng đồng vào chuỗi trải nghiệm địa phương đặc sắc. Nhìn xa hơn, hành trình nửa thập kỷ đồng hành Cần Giờ cũng phản ánh cách HDBank theo đuổi các hoạt động cộng đồng trong hơn 36 năm phát triển: Không dừng ở chương trình đơn lẻ, mà kiên trì vun đắp các giá trị có khả năng phát triển và lan tỏa theo thời gian.

HDBank Green Marathon hòa vào bức tranh văn hóa - du lịch Cần Giờ.

Khi tấm huy chương được đeo lên cổ và cơn mệt mỏi sau đường chạy dần tan, điều đọng lại với nhiều runner là ký ức về những hàng cây ngập mặn hai bên đường, bầu không khí trong lành hiếm có và cảm giác rằng chính bước chân của mình đã góp phần giữ cho mảng xanh ấy tiếp tục lớn lên.

Sau 5 mùa giải, HDBank Green Marathon cho thấy cách tiếp cận rõ ràng, biến mỗi cuộc đua thành hành động thiết thực thay vì dừng lại ở một sự kiện thể thao thuần túy. Từ những cây xanh được trồng mới, bãi biển được dọn sạch đến phần quà ý nghĩa trao đi, giải chạy từng bước củng cố vị thế của Cần Giờ như một di sản sống - nơi thiên nhiên, lịch sử, cộng đồng cùng tồn tại và được tiếp nối qua từng thế hệ.

Khi ngày càng nhiều runner tìm đến, gắn bó và mang theo tinh thần sống xanh trở về cuộc sống thường ngày, những mùa giải tiếp theo hứa hẹn viết thêm cho Cần Giờ câu chuyện dài hơi hơn. Đó là câu chuyện về cách một cộng đồng cùng nhau giữ gìn “lá phổi xanh” quý giá của thành phố.

Đắc Bảo - Doãn Bảo