NSND Công Lý hạnh phúc khi con trai đến thăm

Gia đình NSND Công Lý vừa chia sẻ lại một khoảnh khắc đời thường bên Tuấn Hưng và con trai nam nghệ sĩ. Trong ảnh, cậu bé Tít tỏ ra vui vẻ khi được gặp đàn anh thân thiết của bố, kèm dòng trạng thái: “Tít được gặp chú Tuấn Hưng nên cười tít mắt luôn”.

Đây thực chất là bức ảnh được gia đình NSND Công Lý lưu lại từ trước và chia sẻ lại, không phải một cuộc gặp mới diễn ra. Dù vậy, khoảnh khắc nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi hình ảnh nam nghệ sĩ bên con trai mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp.

Gia đình NSND Công Lý vừa chia sẻ lại một khoảnh khắc bên Tuấn Hưng và con trai nam nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Với NSND Công Lý, gia đình luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại. Sau biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ giảm nhịp độ công việc và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân bên cạnh. Những hình ảnh đời thường được Ngọc Hà chia sẻ giúp khán giả phần nào hình dung cuộc sống hiện tại của anh, khi các hoạt động nghệ thuật không còn diễn ra với tần suất như trước.

Mối quan hệ giữa NSND Công Lý và các con cũng nhiều lần nhận được sự quan tâm. Nam nghệ sĩ có hai người con từ những cuộc hôn nhân trước. Trong đó, con trai Tít thường xuất hiện trong những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội. Những lần hội ngộ như trong bức ảnh cùng Tuấn Hưng cho thấy sự gắn kết giữa hai cha con dù cuộc sống mỗi người có những thay đổi riêng.

Trong năm 2026, cuộc sống của NSND Công Lý chủ yếu xoay quanh gia đình, sức khỏe và những hoạt động nghệ thuật phù hợp. Sau hơn 5 năm kể từ biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ đã dần hồi phục, có thể tự chăm sóc bản thân và đi lại trong khu vực nơi sinh sống.

Bà xã Ngọc Hà vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng. Năm 2026 cũng đánh dấu 10 năm NSND Công Lý và Ngọc Hà bên nhau. Hai người bắt đầu gắn bó từ năm 2016 và tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021. Trong một chia sẻ hồi tháng 9, Ngọc Hà viết rằng dù cuộc sống có nhiều biến động, hai vợ chồng vẫn bên nhau, cùng cười, cùng khóc và đồng hành.

Bên cạnh đời sống gia đình, hành trình nghệ thuật của NSND Công Lý vẫn được khán giả nhắc đến. Anh sinh năm 1973 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và có nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trên sân khấu, truyền hình, anh ghi dấu qua nhiều dạng vai, trong đó hình tượng Bắc Đẩu của Táo Quân là một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến nhiều nhất.

NSND Công Lý ghi dấu ấn qua hình tượng Bắc Đẩu của Táo Quân.

Ở lĩnh vực truyền hình, NSND Công Lý từng tham gia nhiều tác phẩm như Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân và Trạm cứu hộ trái tim. Sau biến cố sức khỏe, anh từng bước trở lại màn ảnh với những vai diễn có thời lượng phù hợp hơn, trong đó có Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim và Cha tôi, người ở lại.

NSND Công Lý cũng từng tham gia điện ảnh nhưng số lượng phim rạp không nhiều. Một trong những tác phẩm đáng chú ý là Vua bãi rác (2002). Cùng năm, anh góp mặt trong Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce, bộ phim có Michael Caine, Brendan Fraser và Đỗ Thị Hải Yến tham gia. Theo Box Office Mojo, Người Mỹ trầm lặng thu khoảng 27,67 triệu USD toàn cầu, tương đương khoảng 728 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá 26.300 đồng/USD. Đây là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải số tiền NSND Công Lý nhận được.

Ngoài hai tác phẩm trên, NSND Công Lý còn góp mặt trong Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ.

Hiện tại, NSND Công Lý vẫn duy trì cuộc sống bên gia đình và giữ kết nối với đồng nghiệp, sân khấu. Những hình ảnh đời thường bên người thân cũng cho thấy nam nghệ sĩ đang từng bước trở lại với nhịp sống quen thuộc sau thời gian dài tập trung cho quá trình hồi phục.