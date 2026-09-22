Nhật Bản sơ tán 1,6 triệu người vì ảnh hưởng của bão Dujuan

Theo hãng thông tấn Kyodo, bão Dujuan vào rạng sáng 22/9 vẫn đang diễn biến phức tạp ở miền đông Nhật Bản, gây ra mưa lớn và kéo theo nguy cơ về lũ lụt, sạt lở.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích ở Nhật Bản vì ảnh hưởng của bão Dujuan. Cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, đồng thời rà soát thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bão Dujuan đổ bộ vào Nhật Bản. Video: CNA

Trong ngày 21/9, Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý thảm họa của Nhật Bản (FDMA) đã khuyến cáo hơn 1,6 triệu cư dân tại thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận khẩn trương sơ tán. Bên cạnh đó, cảnh báo về lở đất cũng được ban bố tại Tokyo và các tỉnh Chiba, Kanagawa, Shizuoka.

Nhật Bản đã hoãn hàng trăm chuyến bay vì ảnh hưởng của bão Dujuan. Ảnh: Kyodo

Một khu vực ở tỉnh Chiba bị ngập lụt vì mưa lớn kéo dài. Ảnh: Kyodo

Không chỉ gây ra thiệt hại về người, bão Dujuan cũng khiến hệ thống giao thông tại Nhật Bản bị tê liệt. Trong ngày 21/9, đã có ít nhất 92 chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy vì thời tiết xấu.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cũng tạm ngừng dịch vụ trên một số tuyến đường sắt địa phương chạy qua vùng thủ đô Tokyo và vùng Tohoku ở đông bắc. Bên cạnh đó, hơn 9.000 hộ gia đình tại các khu vực gần Tokyo cũng rơi vào cảnh mất điện vì ảnh hưởng của bão.

Một con đường ở thành phố Ichikawa bị ngập vì bão Dujuan. Ảnh: Kyodo

Khung cảnh tại tỉnh Chiba khi bão Dujuan quét qua. Ảnh: Kyodo

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, ngay cả khi tâm bão Dujuan đã dần di chuyển ra vùng biển phía đông bắc.