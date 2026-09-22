Ba nuôi Hoài Linh nói đúng 1 câu, Hoài Lâm khóc giữa đền thờ 100 tỷ

Hoài Lâm là nam ca sĩ được khán giả biết đến qua giọng hát giàu cảm xúc và những ca khúc mang màu sắc trữ tình. Từng được nghệ sĩ Hoài Linh dìu dắt khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, anh có mối quan hệ thân tình với người được xem là ba nuôi của mình.

Mới đây, Hoài Lâm đến viếng đền thờ Tổ trị giá 100 tỷ đồng của nghệ sĩ Hoài Linh nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. Nam ca sĩ xuất hiện giản dị với áo thun đen, không trau chuốt ngoại hình nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đáng chú ý, Hoài Lâm còn dẫn theo vợ là Ngọc Trinh đến ra mắt ba nuôi Hoài Linh và gặp gỡ các đồng nghiệp.

Hoài Lâm đến viếng đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Joyce Star)

Nhân dịp đặc biệt này, Hoài Linh có lời dặn dò dành cho Hoài Lâm. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Ba chúc con luôn hạnh phúc, luôn an yên và đem tiếng hát tô điểm cho cuộc đời, trả ơn cho khán giả đã yêu thương con".

Lắng nghe những lời từ ba nuôi, Hoài Lâm không giấu được xúc động và bật khóc. Khoảnh khắc nam ca sĩ rơi nước mắt nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cho rằng lời chúc của Hoài Linh là lời động viên dành cho con nuôi Hoài Lâm sau nhiều năm gắn bó.

Dù sau này có định hướng hoạt động nghệ thuật khác, Hoài Lâm vẫn duy trì mối quan hệ thân tình với Hoài Linh. Mỗi dịp giỗ Tổ sân khấu, nam ca sĩ thường đến đền thờ Tổ để thắp hương, gặp gỡ ba nuôi cùng các đồng nghiệp trong nghề.

Mối quan hệ giữa Hoài Lâm và Hoài Linh bắt đầu từ những ngày nam ca sĩ còn trẻ. Hoài Linh từng dìu dắt Hoài Lâm trong những bước đầu hoạt động nghệ thuật. Chính nghệ danh "Hoài Lâm" cũng được Hoài Linh đặt cho anh, trong đó chữ "Hoài" được lấy từ tên của nam nghệ sĩ.

Hoài Lâm xúc động bật khóc khi nghe lời dặn dò từ ba nuôi Hoài Linh. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Viet Cine)

Hiện tại, Hoài Lâm có cuộc sống kín tiếng hơn trước. Nam ca sĩ không xuất hiện dày đặc trên các chương trình giải trí nhưng vẫn duy trì hoạt động ca hát và thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả. Anh lựa chọn cách sống khá giản dị, dành thời gian cho gia đình và những người thân thiết.

Sau những giai đoạn nhận được nhiều sự chú ý về đời tư cũng như công việc, Hoài Lâm từng bước trở lại với âm nhạc theo hướng phù hợp với bản thân. Nam ca sĩ vẫn có lượng khán giả riêng, đặc biệt là những người yêu thích giọng hát giàu cảm xúc của anh từ nhiều năm trước.

Hoài Lâm vẫn nhận được tình cảm yêu mến từ nhiều khán giả.

Bên cạnh công việc, Hoài Lâm dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân. Gần đây, nam ca sĩ chia sẻ ảnh cưới cùng vợ là Ngọc Trinh. Cả hai lên kế hoạch kết hôn vào cuối năm nay.

Việc Hoài Lâm xuất hiện cùng vợ là Ngọc Trinh tại đền thờ Tổ cho thấy nam ca sĩ vẫn trân trọng những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời, cũng như mong muốn giới thiệu bạn đời đến với các đồng nghiệp.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh dự định kết hôn vào cuối năm nay.