Từng là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới, Nana lại gây nuối tiếc vì đụng dao kéo

The Scandal đang là phim truyền hình Hàn được chú ý nhất lúc này. Bên cạnh hàng loạt phân cảnh táo bạo, bộ ba ngôi sao Son Ye Jin - Ji Chang Wook - Nana thì diện mạo của Nana cũng gây nhiều tranh cãi. Bởi xưa nay, Nana vốn có gương mặt đẹp sắc sảo cá tính vốn không hợp với tạo hình cổ trang.

Thêm vào đó, nhân vật của Nana trong The Scandal còn là một phụ nữ hiền lành, cam chịu. Vì thế, khán giả cho rằng vai diễn này hợp với một nữ diễn viên có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng hơn là ngoại hình đậm nét Tây phương như Nana. Quả thực lần nào Nana xuất hiện ở The Scandal cũng lộ rõ vẻ đẹp hiện đại, chẳng liên quan đến tạo hình cổ trang.

Dù mặc hanbok có màu sắc thanh nhã, trang điểm cũng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt mạnh mẽ và đôi môi đầy đặn đã khiến Nana lệch tông so với dàn diễn viên còn lại. Nhất là đôi môi bơm filler của cô càng là tâm điểm chú ý, khiến cho khán giả không cảm nhận được đây là một phụ nữ thời xưa.

Nana đã từng đứng đầu danh sách 100 phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới do trang TC Candler bình chọn trong hai năm 2014 và 2015. Đó là chưa kể năm 2013, cô đứng thứ 2 bảng xếp hạng này. Nhan sắc của Nana được cả thế giới công nhận và từ ngày đó, cô đã được khen là sở hữu ngũ quan cân đối, đường nét hài hòa. Chính vì thế, mọi người càng thấy tiếc khi Nana bị cho là bớt xinh hơn sau khi can thiệp thẩm mỹ.