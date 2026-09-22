Hoài Lâm công khai đoạn clip với NSƯT Hoài Linh

Mới đây, Hoài Lâm gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh hội ngộ cha nuôi Hoài Linh tại buổi cúng Tổ sân khấu do nam danh hài tổ chức. Sau nhiều năm, hình ảnh hai cha con xuất hiện bên nhau một lần nữa khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Hoài Lâm và Hoài Linh song ca

Buổi cúng Tổ có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hoài Lâm cũng có mặt với diện mạo giản dị, gần gũi. Tuy nhiên, điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm chính là khoảnh khắc nam ca sĩ đứng cạnh Hoài Linh - người từng có thời gian gắn bó và nâng đỡ anh trên con đường nghệ thuật.

Đáng chú ý, trong phần văn nghệ, Hoài Lâm và Hoài Linh cùng song ca ca khúc Thương về miền Trung. Màn kết hợp không được dàn dựng cầu kỳ nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc bởi đã rất lâu khán giả mới có dịp chứng kiến hai cha con đứng chung sân khấu.

Video: Facebook Nguyễn Tuấn Lộc

Không chỉ cùng nhau cất tiếng hát, Hoài Linh còn có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm dành cho con nuôi. Nam danh hài nắm tay Hoài Lâm và nói: "Ba chúc con luôn hạnh phúc, luôn an yên và đem tiếng hát tô điểm cho cuộc đời, trả ơn cho khán giả đã yêu thương con". Lời dặn dò chất chứa tình cảm khiến Hoài Lâm không kìm được xúc động.

Video: vietcine1

Với Hoài Lâm, Hoài Linh không chỉ là một nghệ sĩ lớn mà còn là người cha nuôi từng đồng hành, dìu dắt anh trong những năm đầu bước vào con đường ca hát. Chính vì vậy, cuộc hội ngộ sau một thời gian dài càng mang nhiều ý nghĩa.

Bên dưới đoạn clip, đông đảo khán giả bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh hai cha con. Nhiều người cho rằng đã rất lâu họ mới được nhìn thấy Hoài Lâm và Hoài Linh xuất hiện cùng nhau, đồng thời gửi lời chúc cả hai luôn mạnh khỏe, bình an. Một số khán giả cũng nhắc đến sự gắn bó đặc biệt giữa Hoài Linh và Hoài Lâm, đồng thời bày tỏ mong muốn được chứng kiến thêm những khoảnh khắc hai cha con cùng xuất hiện trong tương lai.

Sau nhiều biến cố và một khoảng thời gian khá im ắng, hình ảnh Hoài Lâm đứng cạnh Hoài Linh vì thế mang đến cảm giác đặc biệt. Không cần những lời chia sẻ dài dòng, một cái nắm tay, một lời chúc và một ca khúc cùng cất lên cũng đủ để gợi lại mối quan hệ tình cảm mà khán giả từng dành nhiều sự quan tâm.

Sau nhiều biến cố và một khoảng thời gian khá im ắng, hình ảnh Hoài Lâm đứng cạnh Hoài Linh vì thế mang đến cảm giác đặc biệt.

Đặc biệt, giọt nước mắt của Hoài Lâm khi nghe lời dặn từ cha nuôi cho thấy những lời nói ấy có ý nghĩa với anh đến nhường nào. Giữa không gian trang trọng của ngày cúng Tổ, cuộc hội ngộ tưởng như đơn giản lại trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của hai cha con.

Có lẽ sau tất cả, điều Hoài Linh mong muốn dành cho Hoài Lâm cũng không quá lớn lao: một cuộc sống bình an, hạnh phúc và tiếp tục dùng tiếng hát để đáp lại tình cảm của khán giả. Còn với người hâm mộ, được nhìn thấy hai cha con một lần nữa đứng cạnh nhau đã là một hình ảnh đủ khiến nhiều người ấm lòng.

Hoài Lâm và Hoài Linh là cặp cha con đặc biệt của showbiz