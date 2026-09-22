Nam ca sĩ là viện phó, sở hữu khối bất động sản triệu USD, 51 tuổi vẫn lẻ bóng

Nguyên Vũ là ca sĩ, diễn viên và MC nổi tiếng. Anh tham gia nghệ thuật từ năm 1990, từ khi học trung học phổ thông đã dự liên hoan ca nhạc và từng đoạt giải A năm 1993. Đến năm 1995, anh đã trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco và từng là Phó Giám đốc công ty Nhạc Xanh (Green Music Co).

Một thời gian sau, ca sĩ Nguyên Vũ tách ra trở thành ca sĩ tự do, chính thức bước vào con đường âm nhạc.

Với điện ảnh, nam nghệ sĩ sinh năm 1975 từng xuất hiện trong các dự án đình đám như Lục Vân Tiên, Dollars trắng, Hộ chiếu vào đời, Những cuộc tình trắng đen, Lấy vợ Sài Gòn...

Ảnh: FBNV

Ngoài nghệ thuật, Nguyên Vũ còn là Viện phó Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam. Khi được hỏi về điều bản thân cảm thấy tự hào nhất sau chặng đường dài cống hiến, anh không ngần ngại đáp ngay: "Năng lượng". Nam nghệ sĩ tâm sự, công việc của một người nghệ sĩ vô cùng khắc nghiệt, đêm đi diễn, ban ngày quay phim từ 4 giờ sáng kéo dài đến tận 2 giờ sáng hôm sau. Nếu không có một tinh thần thép và nguồn năng lượng dào dạt, anh khó lòng đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò khắt khe.

Chính nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần trách nhiệm cao độ là lý do giúp ca sĩ Nguyên Vũ luôn được các nhà sản xuất tin tưởng giao phó nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, cuộc thi lớn và các bộ phim hoành tráng.

Nhờ làm việc chăm chỉ cùng ý thức tích lũy tài sản, trong giới Nguyên Vũ nổi tiếng bởi độ giàu ngầm. Ảnh: FBNV

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, nam ca sĩ còn sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự, nhà hàng và xế hộp. Một trong những tài sản gây chú ý của nam ca sĩ là căn penthouse rộng khoảng 650m² tại Tp.HCM với giá triệu đô.

Penthouse của Nguyên Vũ rộng 650m2. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nam ca sĩ với báo Lao Động, penthouse được thiết kế như một biệt thự trên không (sky villa) với quy mô hiếm thấy giữa trung tâm thành phố. Không gian gồm 8 phòng ngủ, 10 phòng vệ sinh, 3 phòng khách, 3 khu vực bếp, một phòng chiếu phim riêng, khu thưởng trà kết hợp bàn bida, hai sân thượng phục vụ tiệc BBQ và hồ bơi riêng.

Không chỉ đầu tư cho nơi ở của bản thân, Nguyên Vũ từng tiết lộ anh còn mua một căn hộ cao cấp khác tại Tp.HCM để tặng mẹ. Nam ca sĩ nhiều lần cho biết việc chăm lo cuộc sống cho gia đình là mục tiêu anh theo đuổi sau nhiều năm lao động nghệ thuật và kinh doanh.

Ở tuổi 51, Nguyên Vũ sống thảnh thơi, tự tại. Tôn chỉ sống của anh hiện tại gói gọn trong 8 chữ: "Hòa đồng vui vẻ, yêu đời yêu người".

Mỗi ngày đi làm về nhà, Nguyên Vũ tự "nhốt" trong 4 bức tường và làm mọi thứ mình thích: ăn uống, xem phim, nghe nhạc... Buổi tối, ca sĩ đắp chăn, mở máy lạnh, bật âm thanh to, ngồi xem phim kinh dị trên màn hình lớn để tự dọa mình. Nguyên Vũ nhấn mạnh đây không phải cô đơn mà là tận hưởng. Những niềm vui nho nhỏ, giản dị khiến lòng anh thấy bình yên.

Về việc không chia sẻ về đời tư, Nguyên Vũ nói mỗi người đều nên có góc riêng bất khả xâm phạm. Ở độ tuổi nhất định, anh hiểu không có cặp đôi nào có thể chắc chắn đi với nhau đến hết cuộc đời. Anh giấu kín nửa kia để họ không phải sống với cái mác "vợ cũ Nguyên Vũ".

Với Nguyên Vũ, anh hay bất kỳ ai đều cần một nơi yên bình để trở về - nơi anh không phải ca sĩ, có thể ăn những gì mình thích, làm điều mình muốn một cách thảnh thơi nhất.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, Thanh Niên, Vietnamnet)