Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân gặp sự cố

Kỳ Duyên là một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại khoảnh khắc xe của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân xảy ra va chạm giao thông. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ghi lại cảnh hai nàng hậu xuống xe, kiểm tra tình hình và cùng giải quyết sự việc.

Xôn xao clip Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân xảy ra va chạm giao thông. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Hot Vbiz)

Theo hình ảnh được chia sẻ, sau khi xảy ra va chạm, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đều nhanh chóng xuống xe để kiểm tra tình hình. Trong clip, Kỳ Duyên giữ thái độ bình tĩnh khi xử lý tình huống.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video nhận về lượng tương tác lớn. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, clip đạt hơn 600 nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ. Nhiều khán giả để lại bình luận hỏi thăm tình trạng của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân sau sự cố, đồng thời dành sự quan tâm đến cách hai người xử lý tình huống. Một số ý kiến đánh giá cao thái độ bình tĩnh của Kỳ Duyên khi xuất hiện trong đoạn clip.

Sau đó, Kỳ Duyên cũng lên tiếng tiết lộ sự cố không quá nghiêm trọng. "Xe chỉ bị xước vài vết thôi", nàng hậu chia sẻ. Đồng thời, Kỳ Duyên cũng cho biết tài xế xe xảy ra va chạm cũng không làm khó và đôi bên giải quyết êm đẹp sau sự cố.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó giành chiến thắng tại Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp từng tham gia Miss Universe 2024 và lọt Top 40.

Thời gian qua, Kỳ Duyên vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và các chương trình liên quan đến cuộc thi nhan sắc. Kỳ Duyên cũng thường xuyên xuất hiện bên Đoàn Thiên Ân trong các hoạt động đời thường. Mối quan hệ thân thiết giữa hai nàng hậu nhiều lần được thể hiện qua những khoảnh khắc đồng hành, tương tác trên mạng xã hội và tại các sự kiện.

Đoàn Thiên Ân cũng có nhiều bước tiến trong hoạt động nghệ thuật. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, cô dần mở rộng công việc sang lĩnh vực diễn xuất và tham gia một số dự án điện ảnh.

Không chỉ đồng hành trong công việc, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân còn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Gần đây, cả hai có chuyến công tác, kết hợp du lịch ở Hàn Quốc. Loạt khoảnh khắc thân thiết của 2 nàng hậu được nhiều khán giả yêu thích.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau.