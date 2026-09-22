Hồng Đăng nhắn gửi vợ doanh nhân: 'Cảm ơn em đã luôn bên anh'

Ngày 22/9, Hồng Đăng chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm 25 năm gắn bó với bà xã Anh Đào. Nam diễn viên nhắc lại hành trình từ khi hai người còn là bạn đến lúc trở thành vợ chồng, đồng thời gửi lời cảm ơn người bạn đời đã đồng hành cùng anh suốt chặng đường dài.

Theo chia sẻ của Hồng Đăng, anh và Anh Đào bắt đầu mối quan hệ từ thời học cấp ba. Năm 2021, khi kỷ niệm 20 năm bên nhau, nam diễn viên từng nhắc lại dấu mốc hai người bắt đầu yêu từ năm 2001. Bốn năm sau, họ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Hồng Đăng kết hôn ở tuổi 24. Thời điểm ấy, anh chưa phải gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ như sau này. Cuộc sống gia đình vì thế cũng được bắt đầu khá sớm, khi cả hai cùng bước vào những năm tháng xây dựng sự nghiệp và chăm lo cho tổ ấm.

25 năm là khoảng thời gian đủ dài để một mối quan hệ trải qua nhiều thay đổi. Với Hồng Đăng và Anh Đào, đó không chỉ là câu chuyện của những ngày tháng ngọt ngào mà còn là hành trình cùng trưởng thành, cùng vun vén gia đình.

Cách đây 5 năm, trong dịp kỷ niệm 20 năm, Hồng Đăng từng chia sẻ rằng vợ chồng anh ít khi xảy ra mâu thuẫn gay gắt và nếu có bất đồng cũng không để kéo dài. Sau nhiều năm chung sống, cả hai hiểu khá rõ tính cách của nhau nhưng không vì thế mà cảm thấy nhàm chán.

Nếu Hồng Đăng thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với những vai diễn được chú ý, Anh Đào lại chọn cuộc sống khá kín tiếng. Bà xã nam diễn viên không hoạt động trong showbiz mà kinh doanh riêng.

Trong những chia sẻ trước đây, Hồng Đăng nhiều lần dành lời trân trọng cho vợ. Anh từng cho biết, Anh Đào là người khéo léo, hiểu chuyện và luôn thông cảm cho đặc thù công việc của chồng.

Sau 25 năm, cuộc sống của Hồng Đăng và Anh Đào không còn là câu chuyện của hai người trẻ bắt đầu tình yêu. Hai cô con gái đã lớn, còn vợ chồng nam diễn viên cũng bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống.

Hồng Đăng sinh năm 1984, anh gây ấn tượng với khán giả qua các phim "Cầu vồng tình yêu", "Tuổi thanh xuân", "Zippo, Mù tạt và em", "Người phán xử", "Cả một đời ân oán", "Hoa hồng trên ngực trái", "Hướng dương ngược nắng", "Thương ngày nắng về". Vai Huy trong "Zippo, Mù tạt và em" giúp anh giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2016 và Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2016. Năm 2018, anh tiếp tục nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với vai Phong trong "Cả một đời ân oán".