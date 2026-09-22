Lý Nhã Kỳ hóa quý cô New York tại sự kiện

Mới đây, tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM), Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, cổ điển, lấy cảm hứng từ những quý cô thành thị Manhattan.

Không gian được xây dựng theo cảm hứng New York. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thời trang mang nét cổ điển, thanh lịch, tạo sự chú ý ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Không gian sự kiện tái hiện nhiều hình ảnh quen thuộc của Manhattan như taxi vàng, báo giấy và những chi tiết gợi liên tưởng đến đường phố New York. Trong bối cảnh này, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với tạo hình được chăm chút theo phong cách quý cô thành thị.

Nữ diễn viên diện thiết kế với phần thân trên màu kem, kết hợp cùng phom váy đen dài, rộng. Hai gam màu đen và kem tạo nên tổng thể trang phục tương đối tối giản nhưng vẫn giữ nét sang trọng, cổ điển.

Điểm nhấn trong tạo hình là đôi găng tay opera màu beige được phối cùng phụ kiện ở phần vai và giày ánh kim. Cách kết hợp các chi tiết giúp bộ trang phục mang hơi hướng thời trang cổ điển, đồng thời phù hợp với không gian mô phỏng New York của sự kiện.

Lý Nhã Kỳ lựa chọn kiểu tóc búi thấp, để lộ phần cổ và vai, kết hợp lối trang điểm sắc nét. Tông trang điểm được tiết chế, tập trung vào đường nét gương mặt, giúp tổng thể giữ được vẻ thanh lịch thay vì tạo cảm giác quá cầu kỳ.

Nữ diễn viên cũng sử dụng trang sức làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Những món trang sức được lựa chọn với số lượng vừa phải, kết hợp cùng màu sắc trang phục tạo nên diện mạo có phần sang trọng và cổ điển.

So với những lần xuất hiện với phong cách cầu kỳ, tạo hình lần này của Lý Nhã Kỳ thiên về vẻ đẹp cổ điển và nữ tính.