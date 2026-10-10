Vinh danh 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

Những con người góp phần làm nên chiều sâu văn hóa, bản sắc của Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, truyền thống yêu nước, đoàn kết, hiếu học, thanh lịch, nhân ái và nghĩa tình luôn là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, được các thế hệ người Hà Nội gìn giữ, bồi đắp và phát huy.

Trong hành trình phát triển hôm nay, những giá trị ấy tiếp tục được thể hiện sinh động qua tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến và những việc làm tốt đẹp trong đời sống hàng ngày.

Theo Lãnh đạo TP Hà Nội, nếu những công trình lớn góp phần làm nên diện mạo của một Thủ đô hiện đại, thì chính những con người bình dị, những việc làm tận tâm, nghĩa tình lại góp phần làm nên chiều sâu văn hóa và bản sắc của Hà Nội. Một TP phát triển không chỉ được đánh giá bằng những chỉ số tăng trưởng hay những công trình mới, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng của người dân, bằng cách chúng ta ứng xử với nhau và bằng những giá trị tốt đẹp được vun đắp mỗi ngày.

Biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được TP tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" và 9 "Công dân Thủ đô ưu tú" được vinh danh năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên toàn TP và mong mỗi tấm gương được vinh danh sẽ tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều sáng kiến, nhiều hành động đẹp, nhiều việc làm có ích.

Nhấn mạnh Hà Nội đang đứng trước những thời cơ và yêu cầu phát triển mới; những định hướng chiến lược, cơ chế, chính sách và nguồn lực quan trọng đã và đang được hình thành, mở ra không gian và động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô, Chủ tịch UBND TP cho rằng, vấn đề đặt ra lúc này là phải chuyển những chủ trương, định hướng và quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thành những kết quả thực chất, có thể đo đếm và được người dân cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.

Điều đó đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, gắn chặt hơn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng vào những việc khó, những vấn đề còn tồn tại, những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Thi đua không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà phải tạo ra chuyển biến tích cực trong chất lượng, hiệu quả công việc; khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, trong hoạt động của chính quyền, tinh thần thi đua phải được thể hiện trước hết bằng thái độ và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

"Thước đo quan trọng nhất của các phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả đó", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.

Phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2027, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, có đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, hướng mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ phải thực sự lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương "Người tốt, việc tốt" ngay từ cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và thực chất; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định, TP sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời ghi nhận và trân trọng những đóng góp thiết thực, để mỗi người dân đều có cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Thủ đô.

"Tôi muốn gửi gắm một thông điệp: Mỗi người dân Hà Nội, dù ở bất cứ vị trí nào, đều có thể góp phần làm cho Thủ đô tốt đẹp hơn bằng chính công việc, trách nhiệm và những hành động cụ thể của mình. Khi mỗi cán bộ làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, mỗi người lao động thêm một sáng kiến, mỗi người dân thêm một việc làm có ích, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh để chung sức xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nhân ái và nghĩa tình. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước, biến tình yêu Hà Nội thành hành động, biến khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"”, ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định họ là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô; đồng thời, là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian qua, TP đã kiên trì, bền bỉ phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây không chỉ là một nội dung quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc xây dựng con người, bồi đắp những giá trị văn hóa, tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với việc thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho Thủ đô và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú" tặng 9 cá nhân.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trao tặng Bằng khen và Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 tặng 15 cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen và Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 tặng 15 cá nhân.

9 cá nhân vinh dự nhận Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026, gồm:

1. Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xanh vào mô hình trồng hoa. Ông được tặng danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc.

2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội. Ông là chuyên gia đầu ngành gây mê hồi sức, luôn tiên phong làm chủ, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao giúp nâng cao an toàn, giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

3. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 4 lần liên tiếp giành Huy chương vàng SEA Games, vô địch Đông Nam Á và lập kỳ tích lịch sử lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.

4. Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong trong đổi mới công nghệ lò nung thân thiện với môi trường; đóng góp cốt lõi đưa nghề gốm Kim Lan thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

5. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là người luôn bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

6. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới quản lý, chuyển đổi số toàn diện, đóng góp cốt lõi kết nối nghiên cứu khoa học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

7. Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội. Hòa thượng luôn gương mẫu giữ gìn đạo hạnh, phụng sự đạo pháp và dân tộc, đưa chùa Trấn Quốc trở thành điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

8. Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông là người góp phần đưa nghi lễ truyền thống lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

9. Ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ông đã đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống úng ngập mùa mưa bão trên địa bàn Thủ đô.