Các địa phương gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân

*Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phan Đình Phùng tổ chức gặp mặt và vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phường Phan Đình Phùng hiện có 1.898 doanh nghiệp, hợp tác xã và 8.216 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương có 422 doanh nghiệp 3 hợp tác xã thành lập mới, 2.338 hộ kinh doanh đăng ký mới.

Thời gian qua, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường tiếp tục phát triển; góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua và cuộc vận động.

Phường Phan Đình Phùng vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Lãnh đạo phường Phan Đình Phùng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh duy trì, mở rộng xuất, kinh doanh.

Dịp này, phường Phan Đình Phùng vinh danh 20 doanh nghiệp và 8 doanh nhân có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của địa phương.

*Tại Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, lãnh đạo xã Định Hóa đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh Chương trình gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã.

Trên địa bàn xã có hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã đang duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động; đóng góp vào ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Định Hóa và các ban, ngành tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân.

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn và cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện để sản xuất, kinh doanh.

*Xã Vạn Phú tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.

Thường trực Đảng ủy xã Vạn Phú chủ trì Chương trình gặp mặt, đối thoại.

Tính đến ngày 30/9/2026, xã Vạn Phú có 35 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và trên 580 hộ kinh doanh. Các cơ sở hoạt động trong nhiều lĩnh vực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, xã có thêm 8 doanh nghiệp thành lập mới.

Đại diện hợp tác xã trên địa bàn xã Vạn Phú phát biểu tại Chương trình.

Hội Doanh nghiệp xã Vạn Phú được thành lập ngày 10/10/2026, hiện có 68 hội viên. Bên cạnh việc đồng hành, hỗ trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong Tuần lễ cao điểm "Tết vì người nghèo năm 2026", Hội đã vận động hội viên đóng góp, ủng hộ trên 80 triệu đồng, góp phần chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã trao đổi, kiến nghị về những khó khăn liên quan đến thị trường tiêu thụ, nguồn vốn, lao động, chuyển đổi số và nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất.

Lãnh đạo xã Vạn Phú trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp các ý kiến; đồng thời tiếp thu những kiến nghị để xem xét, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển.