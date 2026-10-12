Tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo; cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và 96 nông dân tiêu biểu đại diện cho lực lượng lao động nông nghiệp trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự chương trình.

Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2026, ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong suốt chặng đường 40 năm Đổi mới của đất nước.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm nay, với chủ đề “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”, có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu mốc lịch sử 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Lễ Tôn vinh.

Chương trình góp phần khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của giai cấp Nông dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mà đổi mới đầu tiên có vai trò nền tảng vững chắc là đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước, chúng ta có quyền tự hào về những kỳ tích của nền nông nghiệp nước nhà. Từ một quốc gia thiếu lương thực, chúng ta đã vươn lên, trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Đóng góp vào kỳ tích đó có vai trò quyết định, trực tiếp và to lớn của giai cấp nông dân, lực lượng nòng cốt trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn" - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng và Giấy chứng nhận danh hiệu Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế cho các nông dân.

Được bình chọn từ 127 hồ sơ đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, 96 gương mặt được xướng tên năm nay là những điển hình xuất sắc trong ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn và chuyển đổi số. Trong đó, 70 nông dân tham gia có doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm; trong đó nhiều cá nhân đạt quy mô sản xuất lớn với doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng/năm.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 96 nông dân được tôn vinh hôm nay là những nông dân luôn đi đầu trong đổi mới, là 96 đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của giai cấp nông dân Việt Nam trong 40 năm đổi mới.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn kỳ vọng và tin tưởng rằng, 96 nông dân xuất sắc được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục là những ngọn cờ đầu, hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo, nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho nông dân cả nước cùng hành động, cùng bứt phá đi lên làm giàu chính đáng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao biểu trưng và Giấy chứng nhận danh hiệu cho Nông dân sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ.

Trước đó, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt và trao Bằng khen cho 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026 nhằm kịp thời động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các nhà nông tiêu biểu.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ Tôn vinh.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ Tôn vinh.