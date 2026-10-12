Hiệu ứng lan tỏa từ những tấm gương, việc làm thiết thực

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2026 (Ảnh THÀNH THÁI)

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục vừa được thông xe giúp giải quyết ùn tắc giao thông và tạo cảnh quan khang trang cho địa bàn. Góp phần quan trọng cho kết quả này là ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng dân phố 50C, phường Giảng Võ - người đã gương mẫu bàn giao mặt bằng ngay đợt đầu tiên và kiên trì vận động người dân đồng thuận. Ông Hiến cho biết, khi nhận quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, ông đã bàn bạc với gia đình, đặt lợi ích chung của Thủ đô lên trên lợi ích riêng và sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ đợt đầu tiên. Quyết định ấy xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, đồng thời trên cương vị Tổ trưởng dân phố, ông xác định mình phải gương mẫu đi trước, bởi chỉ khi bản thân ông và gia đình thực hiện nghiêm túc thì lời vận động người dân mới có sức thuyết phục.

Những ngày vận động giải phóng mặt bằng, ông kiên trì đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, bất kể mưa nắng hay ngày đêm. Sự gần gũi, chân thành cùng tinh thần gương mẫu của người cán bộ cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Sau chiến dịch 15 ngày của phường Giảng Võ, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đã hoàn thành, có mặt bằng sạch bàn giao cho dự án.

Với gần 30 năm giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng cùng tập thể nhà trường luôn hướng tới việc gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với những yêu cầu thực tiễn của Thủ đô. Ở lĩnh vực chuyển đổi số, trường tổ chức các lớp đào tạo theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến dành cho đội ngũ bí thư, chủ tịch các xã, phường trên địa bàn Hà Nội; đồng thời tập trung nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, phát triển các nền tảng số, hướng tới giải quyết những bài toán của thành phố trong phát triển kinh tế số. Hiện 11 đề xuất của các nhà khoa học trong nhóm 30 bài toán của thành phố đang được các sở, ban, ngành phối hợp đội ngũ chuyên gia nghiên cứu. Nhà trường đồng thời đề xuất mô hình kết hợp đào tạo, nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ để huy động nguồn lực tri thức phục vụ thực tiễn.

Đây là hai trong số hàng trăm người tốt, việc tốt của Thành phố Hà Nội thời gian qua. Bằng những việc làm cụ thể, nhiều tập thể, cá nhân đã tạo sự lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy ý thức cống hiến trong mỗi người dân, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại...

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là có bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả ấy. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước, lan tỏa, đưa tình yêu Hà Nội trở thành hành động, đưa khát vọng phát triển trở thành những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại- Hạnh phúc.