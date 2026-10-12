Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự sự kiện, về phía Lào có các đồng chí: Phuttavan Nanthavong, Thứ trưởng Công thương; Somsaad Ounsida, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammouane; Soulin Phommachack, Bí thư huyện Nongbok; Chanthaphone Khammanichan, Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan, chính quyền tỉnh Khammouane, huyện Nongbok.

Về phía Việt Nam, dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào; Nguyễn Văn Dũng, Tổng Lãnh sự tại tỉnh Savannakhet; Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Hồ Công Trung, Phó Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính, các cơ quan đơn vị và đối tác liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nêu bật ý nghĩa của việc tái khởi động dự án, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của các bên trong việc thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác kinh tế chiến lược, góp phần chuyển hóa tiềm năng và cơ hội thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng góp phần tạo nền tảng vật chất vững chắc trong quan hệ Việt Nam-Lào, Đại sứ tin tưởng dự án sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng hai nước để được triển khai hiệu quả, đúng quy định, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Đại sứ cũng cam kết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Tại buổi lễ, ông Phuttavan Nanthavong, Thứ trưởng Công thương Lào đánh giá cao việc tái khởi động dự án, nhấn mạnh việc này góp phần nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản, thúc đẩy chế biến và tạo nền tảng phát triển công nghiệp trong nước. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn kali phục vụ sản xuất phân bón, Thứ trưởng Công thương Lào đề nghị dự án tuân thủ quy định pháp luật, chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammouane Somsaad Ounsida đánh giá cao nỗ lực của Vinachem và các đối tác trong việc thúc đẩy tái khởi động dự án; khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp của tỉnh, kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân, nhất là tại khu vực lân cận. Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammouane cũng đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để dự án được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ tái khởi động. (Ảnh: DUY TOÀN)

Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động. Sau quá trình chuẩn bị và phối hợp các cơ quan chức năng liên quan, Vinachem cùng đối tác đang tích cực hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa dự án bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo. Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nhà máy vào tháng 12/2028.

Theo ông Hiệp, khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên kali của Lào, đóng góp vào ngân sách nhà nước Lào, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại tỉnh Khammouane. Đồng thời, dự án sẽ góp phần giúp Việt Nam chủ động một phần nguồn nguyên liệu kali phục vụ sản xuất phân bón, qua đó phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và tăng cường liên kết trong lĩnh vực công nghiệp giữa hai nước. Bên cạnh đó, Vinachem và đối tác cũng đang nghiên cứu định hướng phát triển dự án theo mô hình tổ hợp công nghiệp, hướng tới chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương.