Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn bắt đầu tiếp nhận người bệnh tại cơ sở mới

Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn cơ sở mới có quy mô thiết kế 250 giường bệnh, tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương. Công trình được khởi công ngày 25/02/2022.

Lãnh đạo xã Văn Bàn kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn.

Công trình gồm khối nhà chính 5 tầng, diện tích 5.460 m², có các khu khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, hồi sức tích cực, điều trị nội trú và phục hồi chức năng.

Ngoài ra, cơ sở mới của trung tâm còn có khu chống nhiễm khuẩn, nhà dinh dưỡng, khoa truyền nhiễm, nhà đại thể cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Cơ sở mới thay thế cơ sở cũ được đầu tư cách đây gần 30 năm, nay đã xuống cấp. Việc đưa công trình vào hoạt động góp phần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện khám, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Lãnh đạo xã Văn Bàn động viên cán bộ, nhân viên y tế tại cơ sở mới.

Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn, cho biết cơ sở mới có ý nghĩa thiết thực đối với người dân trên địa bàn và khu vực lân cận. Cơ sở vật chất tốt hơn giúp Trung tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thuận lợi trong tiếp nhận chuyển giao và triển khai kỹ thuật mới. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tại địa phương, giảm khó khăn do phải đi xa điều trị.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Bàn được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Việc đầu tư, đưa công trình vào sử dụng thể hiện sự quan tâm của tỉnh Lào Cai đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại vùng cao; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị.