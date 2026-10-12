Quảng Ngãi điều tiết giao thông như thế nào khi đóng cầu Trà Khúc?

Theo chủ đầu tư, dự án cầu Trà Khúc 1 khởi công ngày 8/10. Các đơn vị đang triển khai giải phóng mặt bằng, làm đường công vụ, chuẩn bị máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ thi công.

Chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành và nhà thầu kiểm tra thực địa, bàn phương án đóng cầu Trà Khúc. (Ảnh: Lê Danh).

Do công trình có quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc, thiết bị siêu trường, siêu trọng, trong khi thời gian thi công dự kiến chỉ 18 tháng, việc đóng cầu Trà Khúc hiện hữu nhằm tạo mặt bằng thi công rộng rãi, bảo đảm an toàn và đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi cầu đóng, liên danh nhà thầu sẽ tập trung máy móc, thiết bị, vật tư tại hai bên bờ sông để triển khai các hạng mục mố, trụ cầu, hầm nút giao khác mức tại vị trí đường Tôn Đức Thắng - đường dẫn đầu cầu, đảo giao thông và hoa viên mini ở bờ Bắc công trình.

Cùng thời gian này, các đơn vị liên quan thực hiện di dời tuyến cáp ngầm, trạm biến áp 24kV của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đi bên thành cầu Trà Khúc và hạ tầng cấp nước của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Nhà thầu đang tiến hành di dời cây xanh trong phạm vi GPMB triển khai dự án. (Ảnh: Lê Danh).

Cầu Trà Khúc hiện hữu là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc, đoạn qua trung tâm đô thị Quảng Ngãi, kết nối phường Trương Quang Trọng ở bờ Bắc với phường Nghĩa Lộ ở bờ Nam. Đây cũng là trục giao thông quan trọng từ cửa ngõ phía Bắc vào đô thị, có lưu lượng phương tiện lớn.

Việc đóng cầu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, đồng thời tác động đến 6 tuyến xe buýt nội đô đi các địa phương và một tuyến xe buýt kết nối sân bay Chu Lai.

Tại buổi làm việc, đại diện hãng xe buýt Mai Linh thống nhất với phương án điều chỉnh lộ trình do ảnh hưởng của việc đóng cầu. Theo đó, điểm đón khách phía nam cầu được chuyển đến đường Bà Triệu, cách vị trí hiện tại khoảng 200m.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị tính toán phương án phân luồng cụ thể, bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Công tác triển khai đường công vụ dưới lòng sông đang được nhà thầu triển khai. (Ảnh: Lê Danh).

Theo phương án chủ đầu tư thông tin, phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc có thể lựa chọn hai lộ trình thay thế.

Cụ thể, tại vòng xoay Quang Trung - Hai Bà Trưng - Bà Triệu, người điều khiển phương tiện rẽ phải vào đường Bà Triệu để qua cầu Trà Khúc 2 và tiếp tục hành trình. Trường hợp chọn hướng qua cầu Thạch Bích, phương tiện rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng, đi khoảng 1km rồi rẽ phải vào đường Chu Văn An.

Đối với phương tiện lưu thông hướng Bắc - Nam, lực lượng chức năng sẽ điều tiết từ sớm tại vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp, hướng dẫn ô tô, xe tải đi theo hướng quốc lộ 1, qua cầu Trà Khúc 2 hoặc theo quốc lộ 24B, qua cầu Thạch Bích.

Tại nút giao đầu cầu, khu vực cây đa, phương tiện từ đường Nguyễn Văn Linh đến đây được hướng dẫn rẽ trái vào đường Trần Văn Trà để qua cầu Trà Khúc 2 hoặc rẽ phải vào đường Tế Hanh để qua cầu Thạch Bích.

Hiện phương án tổ chức giao thông đang được triển khai để phục vụ việc đóng cầu, chủ đầu tư sẽ thông báo thời điểm đóng cầu chính thức. (Ảnh: Lê Danh).

Hiện phương án tổ chức giao thông đang được hoàn thiện để phục vụ việc đóng cầu, chủ đầu tư sẽ thông báo rộng rãi thời điểm đóng cầu nhiều ngày trước khi chính thức thực hiện. Trong những ngày đầu, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ túc trực tại các nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc.

Người dân được khuyến cáo chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp, nhất là trong giờ cao điểm, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn ứ tại các nút giao.