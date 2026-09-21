Việt kiều Khoa Ngô đá ở đâu?

Ngô Đăng Khoa (phải) là cầu thủ mới nhất được triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FBNV.

3 bàn và 1 kiến tạo sau 11 lần ra sân trong màu áo CLB Công an TP.HCM cho thấy Ngô Đăng Khoa hòa nhập nhanh với môi trường bóng đá Việt Nam cũng như sẵn sàng lên tuyển. Cầu thủ sinh năm 2006 đa năng khi có thể đá 4 vị trí tấn công. Song, cả 4 đều gần như không có đất diễn cho Đăng Khoa đá chính tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đăng Khoa phải cạnh tranh với ai?

Vị trí sở trường của Đăng Khoa là tiền đạo cánh trái, nơi vốn thuộc về Nguyễn Đình Bắc, người vừa chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 cùng Nguyễn Xuân Son với 5 bàn. Ngôi sao sinh năm 2004 cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất giải. Đình Bắc khiến cả ngôi sao nhập tịch Brazil Nguyễn Tài Lộc và đàn anh Nguyễn Hai Long phải ngồi dự bị, chưa nói tới tân binh trẻ tuổi như Đăng Khoa.

Vị trí ưa thích số hai của Đăng Khoa là tiền đạo cánh phải, chỗ thi đấu của Đỗ Hoàng Hên ở ASEAN Cup vừa qua. Sao nhập tịch Brazil ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo giúp tuyển Việt Nam đăng quang cũng như nhận giải Cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt về.

Đình Bắc có "cú đúp" danh hiệu cá nhân tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Việt Linh.

Cuối cùng là tiền đạo cắm, ở vị trí này, Đăng Khoa gần như không có bất kỳ cơ hội nào khi HLV Kim Sang-sik đang có hai trung phong chất lượng, đạt phong độ cao là Xuân Son và Lee Williams Minh Hoàng. Trung phong nhập tịch Brazil từng ghi tới 16 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau vỏn vẹn 17 trận trong màu áo tuyển Việt Nam, giúp các "Chiến binh sao vàng" hai lần vô địch ASEAN Cup. Lee Williams Minh Hoàng cũng chơi rất tốt dưới màu áo CLB Công an TP.HCM. Quan trọng hơn, chiều cao chưa tới 1,7 m của Đăng Khoa rõ ràng không phù hợp với vị trí đá cắm.

Vị trí cuối cùng Đăng Khoa có thể thi đấu, cũng là vai trò anh mới chơi trong thời gian gần đây ở V.League, là hộ công. Nhưng trên lý thuyết, sơ đồ 3-4-3 của HLV Kim không có vị trí này.

Mọi vị trí Đăng Khoa có thể chơi, đều là những nơi đã được cố định cho những siêu sao tấn công hàng đầu tuyển Việt Nam, những người hơn cựu cầu thủ Perth Glory cả tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Vị thế, tầm ảnh hưởng và đẳng cấp của những Đình Bắc hay Xuân Son khiến HLV Kim khó có thể coi bộ đôi này là kép phụ. Trong bộ ba tấn công giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, Hoàng Hên ít nổi bật nhất, nhưng vẫn giàu kinh nghiệm và có "vai vế" cao hơn Đăng Khoa. Vậy Đăng Khoa nên kỳ vọng điều gì từ tuyển Việt Nam đợt này?

Hai Long góp 2 bàn, giúp tuyển Việt Nam lên ngôi quán quân ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Đất diễn của Đăng Khoa ở đâu?

Kỳ vọng thực tế dành cho Đăng Khoa là vai trò dự bị chiến lược tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù đây thực ra cũng là vị trí đã "có chủ" khi Nguyễn Hai Long luôn thể hiện rất tốt lúc vào sân từ ghế dự bị.

Nhưng việc trở thành kép phụ không tệ chút nào với Đăng Khoa. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM năm nay mới 20 tuổi và cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm trong màu áo tuyển Việt Nam. FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội để Đăng Khoa học hỏi từ các đàn anh, từ đó có thêm hành trang để thi đấu cho U23 và tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Đăng Khoa là một phần của thế hệ kế cận và giờ chưa phải lúc để Việt kiều Australia lập tức đá chính. Trường hợp tốt nhất có thể diễn ra với Đăng Khoa là anh cạnh tranh với Hai Long và Tài Lộc để trở thành sự lựa chọn số hai, chỉ sau người đá chính, thay vì số ba.

Đăng Khoa cần kiên nhẫn và chờ cơ hội. Song, việc được dự FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là tín hiệu đáng mừng với cầu thủ sinh năm 2006. Chưa đầy 9 tháng sau khi lần đầu tới Việt Nam chơi bóng, Đăng Khoa đã có hai lần lên tuyển. Điều này cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng.

Ở tuổi 20, Đăng Khoa cũng còn rất nhiều thời gian. Đội tuyển là tấm áo quá tầm, nhưng đội U23 rõ ràng là màu áo vừa sức. Thử sức ở đội tuyển, tích lũy thêm kinh nghiệm, Đăng Khoa hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu trên hàng công U23 Việt Nam trong tương lai rất gần.

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