Đội tuyển kỳ lạ nhất bảng đấu của Việt Nam

Phần lớn tuyển thủ Philippines kiếm sống ở nước ngoài, trải từ châu Âu, Mỹ đến nhiều giải đấu tại Đông Nam Á.

Nhìn vào danh sách Philippines dự FIFA ASEAN Cup 2026, có một chi tiết rất đáng chú ý: Daisuke Sato của One Taguig FC là cầu thủ duy nhất đang thi đấu tại giải quốc nội.

Phần còn lại của đội tuyển được tập hợp từ nhiều nơi. Có người chơi bóng ở Anh, Croatia, Đức, Na Uy, Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Một nhóm khác đang khoác áo các CLB tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei hay Campuchia.

Philippines vì thế là trường hợp khá khác biệt trong bảng đấu có Việt Nam, Thái Lan và Pakistan. Nền bóng đá nước này chưa sở hữu một giải VĐQG đủ mạnh để làm nguồn cung chính cho đội tuyển, nhưng lại có mạng lưới cầu thủ ở nước ngoài mà không nhiều đội bóng Đông Nam Á có được.

Đội tuyển tập hợp từ nhiều nơi

Sự khác biệt xuất hiện ngay ở vị trí thủ môn. Cả Kevin Ray Mendoza, Michael Falkesgaard và Quincy Kammeraad đều đang thi đấu ngoài Philippines, lần lượt tại Thái Lan và Malaysia.

Hàng phòng ngự còn phân tán rộng hơn. Isaiah Alakiu thuộc đội U21 Brighton tại Anh, Paul Tabinas khoác áo Dinamo Zagreb của Croatia, Jefferson Tabinas chơi cho Selangor tại Malaysia, Jesper Nyholm ở PT Prachuap của Thái Lan và Scott Woods đang thi đấu tại Campuchia. Sato là ngoại lệ duy nhất khi vẫn chơi bóng tại quê nhà.

Tình hình tương tự xuất hiện ở tuyến giữa. Zico Bailey chơi cho New Mexico United tại Mỹ, Christian Rontini ở Italy, Manny Ott thuộc Terengganu của Malaysia, trong khi Randy Schneider đang thi đấu tại Tây Ban Nha.

Hàng công cũng không khác nhiều. Andre Leipold khoác áo SC Verl tại Đức, còn Bjorn Martin Kristensen đang chơi cho KFUM Oslo ở Na Uy. Kristensen cũng là một trong những tiền đạo được AFF nhắc đến khi giới thiệu lực lượng Philippines trước giải.

Philippines mang đến FIFA ASEAN Cup 2026 đội hình đặc biệt khi chỉ Daisuke Sato đang thi đấu tại giải quốc nội.

Danh sách này cho thấy cách Philippines xây dựng đội tuyển khác với mô hình quen thuộc của nhiều nền bóng đá Đông Nam Á. Thay vì dựa chủ yếu vào giải quốc nội rồi bổ sung một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, Philippines gần như đi theo chiều ngược lại.

HLV Carles Cuadrat từng thừa nhận đây là hướng đi có chủ đích. Philippines muốn tận dụng nguồn cầu thủ có gốc gác nước này nhưng trưởng thành trong các hệ thống đào tạo ở châu Âu hoặc Mỹ. Theo ông, việc thường xuyên tập luyện và thi đấu trong những môi trường có chất lượng tốt giúp các cầu thủ này mang về những trải nghiệm mà bóng đá trong nước chưa thể cung cấp.

Ẩn số của Việt Nam

Một đội hình trải rộng trên nhiều quốc gia tất nhiên không đồng nghĩa Philippines mạnh hơn Việt Nam hay Thái Lan. Mô hình này cũng có điểm yếu khá rõ: thời gian các cầu thủ chơi bóng cùng nhau không nhiều.

Một hậu vệ trưởng thành ở Anh, tiền vệ thi đấu tại Mỹ và tiền đạo chơi bóng ở Na Uy có thể mang đến những phẩm chất khác nhau. Nhưng khi trở về đội tuyển, HLV Cuadrat vẫn phải tìm cách biến những cá nhân đến từ nhiều môi trường thành một tập thể thống nhất trong thời gian tập trung ngắn.

Thực tế gần nhất cũng cho thấy vấn đề đó. Tại ASEAN Cup 2026 hồi tháng 7 và 8, Philippines thua Myanmar 1-4, thắng Lào 4-1 rồi lần lượt thất bại trước Thái Lan 0-1 và Malaysia 0-1. Họ có những thời điểm chơi tốt, nhưng sự ổn định vẫn là vấn đề.

Đó là lý do Philippines trở thành một đối thủ khó đánh giá trước FIFA ASEAN Cup.

Bjorn Martin Kristensen, tiền đạo đang khoác áo KFUM Oslo tại Na Uy, là một trong những nhân tố đáng chú ý trên hàng công Philippines.

Nếu chỉ nhìn tên CLB, đội hình của họ khá bắt mắt với những cái tên đến từ Brighton, Dinamo Zagreb, KFUM Oslo hay SC Verl. Nhưng tên tuổi của CLB chủ quản không tự động phản ánh trình độ của tuyển thủ, đặc biệt khi một số người còn chơi cho đội trẻ hoặc ở các hạng đấu thấp hơn.

Việt Nam sẽ là đội đầu tiên kiểm chứng sức mạnh thực tế của tập thể này. Hai đội gặp nhau ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, trước khi Philippines lần lượt đối đầu Pakistan ngày 29/9 và Thái Lan ngày 2/10.

Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, điều đáng quan tâm ở Philippines không nằm ở một ngôi sao cụ thể. Đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup là tập thể được gom từ nhiều nền bóng đá khác nhau, với những cầu thủ hiếm khi có cơ hội chơi cạnh nhau trong màu áo CLB.

Philippines chỉ có một cầu thủ đang thi đấu tại quê nhà. Phần còn lại của đội tuyển phải đi hàng nghìn km để trở về khoác chung một màu áo.