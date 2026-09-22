Bùi Tiến Dũng trở lại ấn tượng sau chấn thương

Bùi Tiến Dũng xuất sắc cản phá 2 cú sút của Taggart và Hoàng Hên.

Ở loạt luân lưu, Bùi Tiến Dũng cản phá các cú sút của Adam Targatt và Đỗ Hoàng Hên, góp công quyết định giúp Đà Nẵng thắng 4-3, giành vé vào vòng 16 đội.

Chiến thắng càng đặc biệt với Bùi Tiến Dũng bởi Hàng Đẫy từng là nơi "Người hùng Thường Châu" gặp chấn thương và cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp thủ môn này được hưởng niềm vui chiến thắng trước Hà Nội FC.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu từ 20-10-2025, trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel tại vòng 7 V-League 2025/27, phải nghỉ thi đấu dài hạn gần một năm trước khi chính thức tái xuất sân cỏ hôm 20-9.