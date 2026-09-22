Đội tuyển Việt Nam sang Indonesia ngày mai

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau khi bổ sung, Williams Minh Hoàng là phương án dự phòng cho Xuân Son ở vị trí trung phong. Hai Long, Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa có thể hỗ trợ Đình Bắc, Hoàng Hên ở các vị trí tấn công. Tuyến giữa tiếp tục có những gương mặt giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Quang Hải, trong khi Adou Minh có thể được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự khi cần thiết. Ở hàng thủ, Cao Pendant Quang Vinh, Phan Tuấn Tài, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Việt Anh và Nhật Minh mang đến nhiều lựa chọn.

Đội tuyển Việt Nam gặp Philippines ngày 26-9, Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh chức vô địch.