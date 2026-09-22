Đội tuyển Việt Nam sang Indonesia ngày mai
Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày mai (23-9), hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Với nhiều lý do khác nhau, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Văn Vĩ, Thành Chung và Doãn Ngọc Tân không nằm trong danh sách.
Sau khi bổ sung, Williams Minh Hoàng là phương án dự phòng cho Xuân Son ở vị trí trung phong. Hai Long, Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa có thể hỗ trợ Đình Bắc, Hoàng Hên ở các vị trí tấn công. Tuyến giữa tiếp tục có những gương mặt giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Quang Hải, trong khi Adou Minh có thể được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự khi cần thiết. Ở hàng thủ, Cao Pendant Quang Vinh, Phan Tuấn Tài, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Việt Anh và Nhật Minh mang đến nhiều lựa chọn.
Đội tuyển Việt Nam gặp Philippines ngày 26-9, Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh chức vô địch.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-sang-indonesia-ngay-mai-post358268.html