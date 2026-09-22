Ngôi sao Monchengladbach về hội quân, vẫn ấm ức vì Indonesia thua Việt Nam

Hậu vệ Kevin Diks đã lên đường trở lại Indonesia sau khi hoàn tất trận đấu tại vòng 4 Bundesliga 2026/27 cùng Monchengladbach hôm thứ Bảy, qua đó sớm hội quân cùng đội tuyển chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Kevin Diks là một trong ba cầu thủ trong ban cán sự của Monchengladbach.

Cầu thủ 30 tuổi này vừa trải qua một ngày thi đấu không dễ dàng tại Đức. Anh được trao băng thủ quân Monchengladbach trong cuộc đối đầu Mainz, khi đội trưởng số một Tim Kleindienst vắng mặt vì án treo giò.

Diks cùng Ko Itakura và Jan Leszczynski chơi ở hàng phòng ngự nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 3-4 trong trận đấu có tới 7 bàn thắng. Không chỉ thua trận, Diks còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi cú sút phạt đền của anh đưa bóng tìm đến cột dọc. Monchengladbach vì thế tiếp tục chìm ở đáy BXH Bundesliga với 0 điểm sau 4 trận.

Cú đá penalty hỏng ăn của Diks góp phần khiến Monchengladbach thua Mainz 3-4 cuối tuần qua.

Nhưng thất bại ở Đức nhanh chóng được Diks gác lại để hướng về đội tuyển Indonesia. Ngôi sao của Monchengladbach thừa nhận anh cảm thấy cực kỳ ức chế khi phải chứng kiến đội tuyển Indonesia gục ngã trước đại kình địch Việt Nam, và rồi sau đó tiếp tục mất điểm đáng tiếc trước Singapore và bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Hyundai Cup.

Việc giải đấu này không nằm trong lịch trình chính thức của FIFA (FIFA Days) đã trói chân hàng loạt trụ cột như Diks, Ole Romeny, Maarten Paes hay Calvin Verdonk ở lại CLB, biến họ thành những nhân chứng bất lực trước thất bại của đội nhà.

Vì thế, khi hội quân cùng đội tuyển Indonesia lần này, Diks rất nóng lòng được đóng góp cho đội. “Tôi rất vui khi có thể trở lại khoác áo đội tuyển. Tháng trước, tôi không thể hội quân vì những cam kết với CLB. Thật khó khăn khi chỉ xem mà không thể giúp đội, nhưng đó đã là quá khứ. Bây giờ là lúc chúng ta tập trung hoàn toàn cho FIFA ASEAN Cup”, hậu vệ sinh ra ở miền trung Hà Lan nói.

Sự trở lại của ngôi sao đang khoác áo Monchengladbach càng quan trọng khi Indonesia mất Jay Idzes. Đội trưởng của Indonesia không thể góp mặt vì chấn thương, để lại khoảng trống đáng kể ở hàng thủ.

Kevin Diks (trái) sẽ thay thế Jay Idzes (phải) dẫn dắt hàng thủ Indonesia.

Theo truyền thông Indonesia, Diks nhiều khả năng sẽ được sử dụng để lấp vào vị trí mà Idzes để lại. Ở lần gần nhất thi đấu cho đội tuyển, anh từng chơi trong hàng thủ ba người cùng Elkan Baggott và Rizky Ridho. Diks cũng có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí ở tuyến phòng ngự, giúp HLV Herdman có thêm phương án trong cách bố trí hàng thủ.

Không chỉ có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, Diks còn là cầu thủ có giá trị thị trường cao nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo thống kê được truyền thông Indonesia công bố, giá trị của hậu vệ Monchengladbach được định ở mức 86,91 tỷ rupiah, tương đương khoảng 5,2 triệu USD.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia nằm ở bảng A cùng Singapore, Malaysia và Bangladesh. Đội bóng của HLV Herdman sẽ mở màn giải đấu bằng cuộc đối đầu Singapore ngày 25/9, trước khi gặp Malaysia ngày 28/9 và Bangladesh ngày 1/10.