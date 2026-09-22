Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan

Trận U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan diễn ra lúc 12h00 ngày 22/9, lượt cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Sau hai lượt, tuyển U23 Việt Nam có 4 điểm, còn Uzbekistan toàn thắng 2 trận và đã giành vé vào tứ kết.

U23 Uzbekistan nhỉnh hơn về chất lượng và hiệu suất tấn công: họ đã ghi 7 bàn sau 2 trận, trong khi Việt Nam ghi 3 bàn.

Tuy nhiên, động lực của hai đội khác nhau. Uzbekistan đã chắc chắn đi tiếp, trong khi Việt Nam cần ít nhất 1 điểm để tự quyết suất tứ kết.

Điều này có thể khiến Uzbekistan xoay vòng đội hình và chơi thận trọng hơn.

Lịch sử đối đầu không ủng hộ Việt Nam: U23/U22 Việt Nam chưa thắng Uzbekistan trong 10 lần gặp nhau, với 4 hòa và 6 thua.

Vì tính chất trận đấu, khả năng cao Việt Nam sẽ ưu tiên giữ cự ly đội hình, phòng ngự chắc và chờ cơ hội phản công thay vì chơi đôi công.

Theo Siêu máy tính Chat GPT, U23 Việt Nam sẽ cầm hòa U23 Uzbekistan với tỷ số 1-1 qua đó tiến vào tứ kết với ngôi nhì bảng C.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan ghi danh vào vòng tứ kết ASIAD với ngôi nhất bảng.