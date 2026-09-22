Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội vào chung kết kata nữ ASIAD 20

Các cô gái Việt Nam đã có 2 chiến thắng thuyết phục ở tứ kết và bán kết để có mặt tại trận chung kết vào chiều nay

Bước vào tứ kết tại Toyohashi Gymnasium với vị thế nhà đương kim vô địch ASIAD, ba võ sĩ Việt Nam lựa chọn bài quyền Papuren. Sự đồng đều trong động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội nhận được sự đánh giá vượt trội từ cả 5 trọng tài, với các điểm số 8,5; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9. Chiến thắng 5-0 giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết.

Trong thời gian chờ trận bán kết, khi các đối thủ thi đấu trên thảm, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên vẫn tranh thủ tập luyện, trao đổi để chỉnh sửa từng động tác. Với đặc thù của kata đồng đội, sự chính xác và đồng bộ giữa ba thành viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng bài biểu diễn.

Tại bán kết, Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa. Bộ ba lựa chọn bài quyền Tomari Bassai và tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục. Năm trọng tài lần lượt chấm 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm. Thêm một chiến thắng tuyệt đối 5-0 đưa Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội vào trận tranh HCV.

Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết là Iran. Trên hành trình đi tới trận đấu cuối cùng, đội tuyển Iran cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt thắng Thái Lan 5-0 ở tứ kết và Philippines 5-0 tại bán kết. Vì thế, cuộc đối đầu chiều nay được dự báo sẽ là thử thách lớn đối với các cô gái Việt Nam.

Kata đồng đội nữ là một trong những nội dung được kỳ vọng của karate Việt Nam tại ASIAD 20. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành HCV. Đây là một trong ba tấm HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội đó.

Đội hình năm nay có sự thay đổi khi Ngọc Trâm thi đấu cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Bộ ba đã có bước chuẩn bị đáng chú ý khi giành HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 5-0 trước Thái Lan, đồng thời trải qua một tháng tập huấn chuyên sâu tại Nhật Bản trước ASIAD 20.

Riêng Bùi Ngọc Nhi đang có một kỳ Đại hội đáng nhớ. Võ sĩ sinh năm 2007 vừa giành HCĐ kata cá nhân nữ ngày 20.9 sau khi vượt qua Choi Haeun của Hàn Quốc 5-0 và thắng Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1 ở trận tranh HCĐ. Trước đó, Ngọc Nhi cũng từng cùng đội kata nữ Việt Nam giành HCV Giải vô địch châu Á 2025 và HCV SEA Games 33.

Hai chiến thắng cùng tỉ số 5-0 trong buổi sáng đưa Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên tới trận đấu cuối cùng. Trước Iran, các cô gái Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội bảo vệ tấm HCV kata đồng đội nữ, đồng thời mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.