HLV của Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng trước ngày gặp đội tuyển nữ Việt Nam

Dù vẫn đi tiếp với ngôi nhất bảng nhưng đội tuyển nữ Trung Quốc đang để lại nhiều nỗi lo

Trong lượt trận thứ ba vòng bảng môn bóng đá, đội tuyển nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng 5-1 trước Philippines. Với thành tích 2 thắng và 1 hòa (đạt 7 điểm), họ tiến vào tứ kết với tư cách là đội đứng đầu bảng.

Mặc dù giành ngôi đầu bảng, HLV trưởng Ante Milicic vẫn bày tỏ cảm giác bất an. Ông khẳng định chưa hài lòng khi chứng kiến màn thể hiện của hàng phòng ngự. Ông tin rằng đội tuyển nữ Trung Quốc phải cải thiện điều này trước khi gặp Việt Nam ở tứ kết.

“Việc để lọt lưới như vậy (thua 1 bàn ở trận gặp Philippines) thật đáng thất vọng; những bàn thua do sai lầm cá nhân gây ảnh hưởng không tốt đến toàn đội. Dù hài lòng với màn trình diễn tổng thể, song chúng tôi cần hạn chế sai sót khi phòng ngự các tình huống cố định và chú trọng hơn đến các chi tiết nhỏ”, vị HLV này nhấn mạnh.

Thực tế là dù đối đầu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, đội tuyển Trung Quốc vẫn để thủng lưới. Cả vòng bảng họ thủng lưới cả 3 trận. Thậm chí khi gặp Uzbekistan, đối thủ chỉ cần 1 cú sút duy nhất là đã có thể ghi bàn. Các bàn thua này đều xuất hiện ở những mức độ khác nhau, từ sự thiếu phối hợp giữa thủ môn và các hậu vệ đến sai sót cá nhân ở hàng thủ Trung Quốc.

Shao Ziqin chưa thể hội quân cùng đội tuyển Trung Quốc

Đó là lý do khiến ông Ante Milicic lo lắng trước trận gặp Việt Nam vì theo nhà cầm quân này, ở một trận đấu loại trực tiếp thì bất cứ biến cố nào cũng có thể xảy ra. Thêm một lý do để tuyển Trung Quốc lo lắng là tình hình chấn thương của vài trụ cột trong đội. Trước Philippines, Zhang Linyan đã phải rời sân ở phút 19.

HLV Milicic cho biết các bác sĩ cần kiểm tra để xác định liệu Zhang có đủ thể lực thi đấu ở vòng knock-out hay không. Cộng thêm một số cầu thủ đã gặp chấn thương nhẹ từ trước, tuyển Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy bất an.

Thêm một thông tin bất lợi cho họ là tiền đạo chủ lực Shao Ziqin chưa được Benfica nhả quân. Asiad 20 không phải sự kiện FIFA nên các CLB có quyền giữ quân. LĐBĐ Trung Quốc đã cố gắng thương lượng với Benfica, đội bóng chủ quản của Shao Ziqin. Dù vậy, cô vẫn chưa thể tập trung cùng toàn đội.

"Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc vẫn đang giữ liên lạc chặt chẽ với Benfica. Shao là nhân tố quan trọng của đội - đặc biệt là trong bối cảnh Zhang Linyan vừa dính chấn thương. Nhưng thời điểm cô ấy trở lại vẫn chưa được xác nhận. Tôi rất muốn cô ấy có mặt ở đây nhằm chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam", HLV Milicic nói.

Vào ngày 25, đội tuyển Trung Quốc sẽ di chuyển đến Osaka để chạm trán Việt Nam tại tứ kết. Ông Milicic khẳng định: “Ưu tiên hàng đầu lúc này là hồi phục thể lực, sau đó nhanh chóng chuyển trọng tâm sang trận đấu sắp tới. Tôi muốn đảm bảo toàn đội có trạng thái tốt nhất để đối mặt với những thử thách ở vòng loại trực tiếp”.