HLV Carrick nguy cơ mất việc tại Man Utd?

Trận hòa Fulham 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh hôm 20/9 khiến Man Utd tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Sau 7 trận trên mọi đấu trường, đội bóng của HLV Michael Carrick mới giành 2 chiến thắng, trong khi những quyết định về đội hình và chiến thuật của nhà cầm quân người Anh ngày càng gây tranh cãi.

Tờ SunSport đã chỉ ra 10 quyết định bị đặt dấu hỏi đối với HLV Carrick trải dài từ cách bố trí nhân sự, sử dụng cầu thủ đến những điều chỉnh chiến thuật. Chuỗi kết quả thất vọng khiến tương lai của ông tại Old Trafford lung lay.

Vấn đề xuất hiện ngay từ trận mở màn gặp Hull City. HLV Carrick trao cơ hội đá chính cho trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven, nhưng cầu thủ trẻ gặp nhiều khó khăn trước tiền đạo Oli McBurnie. Cùng trận, hậu vệ Patrick Dorgu được bố trí ở cánh trái và phải rời sân sau 45 phút.

Việc sử dụng Dorgu còn kéo theo những xáo trộn trên hàng công. Tiền đạo Matheus Cunha được đẩy lên đá cao nhất, thay vì hoạt động bên cánh trái như mùa trước. Trong khi đó, tiền đạo Bryan Mbeumo trở lại cánh phải dù từng chơi hiệu quả ở vị trí trung phong.

Bàn gỡ hòa của Cunha trước Fulham phần nào phơi bày nghịch lý ấy. Chân sút người Brazil ghi bàn sau khi nhận bóng ở cánh trái, khu vực từng giúp anh phát huy khả năng tấn công trước đó.

HLV Michael Carrick chịu sức ép sau chuỗi kết quả thất vọng của Man Utd kể từ đầu mùa. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Khả năng điều chỉnh nhân sự trong trận đấu cũng trở thành vấn đề mà HLV Michael Carrick bị soi xét. Ở cuộc đối đầu Everton, ông rút tiền đạo Marcus Rashford khi Man Utd dẫn 1-0 và đưa Dorgu vào thay. Sau đó, ông tiếp tục thay hậu vệ Luke Shaw trong thời gian bù giờ, khi đội bóng vừa tái lập lợi thế dẫn bàn.

Những thay đổi ở hàng thủ khiến Man Utd gặp khó khăn trước các đợt tấn công của Everton. Đội bóng vùng Merseyside tận dụng cơ hội để gỡ hòa 2-2 ở phút 95, khiến 'Quỷ đỏ' đánh rơi chiến thắng.

Trước Man City, HLV Carrick tiếp tục bị chỉ trích vì chậm đưa tiền đạo Benjamin Sesko vào sân dù đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 23. Khi chân sút người Slovenia xuất hiện, Man Utd đã bị dẫn bàn. Việc kéo tiền vệ Bruno Fernandes xuống chơi thấp hơn trong thế trận cần bàn gỡ cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Ở thất bại 2-3 trước Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh, nhà cầm quân 45 tuổi thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Hàng phòng ngự với 2 trung vệ trẻ Leny Yoro và Ayden Heaven, cùng thủ môn Karl Darlow có trận ra mắt, không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-0.

Trở lại Ngoại hạng Anh, việc liên tục sử dụng tiền đạo Joshua Zirkzee dù cầu thủ này không đạt phong độ tốt tiếp tục khiến HLV Carrick bị đặt dấu hỏi. Nhà cầm quân người Anh còn giữ nguyên đội hình xuất phát trong 3 trận gặp Ipswich, Everton và Fulham, bất chấp những vấn đề ở hàng phòng ngự.

“Các sai lầm ấy khiến tương lai của HLV Michael Carrick tại Man Utd đang bị đặt dấu hỏi”, tờ SunSport chốt lại.