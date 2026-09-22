Chanathip nói gì khi tái đấu tuyển Việt Nam?

Chanathip khẳng định Thái Lan muốn vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Theo Khaosod, Chanathip Songkrasin muốn Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 để tạo thêm sự tự tin cho đội tuyển và người hâm mộ Thái Lan. Tiền vệ 32 tuổi đưa ra thông điệp này trong ngày “Voi chiến” hội quân hôm 21/9.

Chanathip nói: "Việt Nam là một đội bóng mạnh. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đánh bại họ để tăng sự tự tin cho đội tuyển và người hâm mộ Thái Lan, để chúng tôi có thêm cơ sở đối đầu với các đối thủ tiếp theo".

Bên cạnh đó, "Messi Thái" cũng khẳng định: "Chúng tôi muốn giành chức vô địch. Toàn đội sẽ làm mọi cách, cống hiến hết mình và mang chiến thắng trở về. Tôi tin tất cả đều có chung một mục tiêu, trong khi người hâm mộ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào chúng tôi".

Tiền vệ của CLB Pathum United (Thái Lan) cho rằng giải đấu sẽ không dễ dàng khi các đội đều chọn lực lượng tốt nhất. Cầu thủ 32 tuổi cũng không xem nhẹ yếu tố sân bãi: "Đây là một giải đấu và chúng tôi thi đấu trên sân trung lập. Có thể sẽ khó khăn về đồ ăn, thức uống và sân bãi, nhưng tôi tin chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài".

Chanathip cũng nhấn mạnh Thái Lan cần chuẩn bị cho từng đối thủ, đồng thời đánh giá chính mình: "Mỗi đội có cách chơi khác nhau, vì vậy chúng tôi phải phân tích họ và chính mình để xác định điểm mạnh, điểm yếu".

Đội tuyển Thái Lan chính thức hội quân vào ngày 21/9. Theo Matichon, 21 trong 23 cầu thủ được triệu tập đã có mặt, trong đó hai cầu thủ Nicholas Mickelson và Anan Yodsangwal sẽ gia nhập đội sau.

Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Ở vòng bảng, “Voi chiến” lần lượt gặp Pakistan (26/9), Việt Nam (29/9) và Philippines (2/10), cả ba trận đều diễn ra trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia).