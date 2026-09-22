Rooney dọa kiện Andy Carroll vì nội dung trong cuốn sách mới

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Rooney đã gửi thư tới nhà xuất bản cuốn tự truyện sắp phát hành của Andy Carroll.

Nguyên nhân xuất phát từ những nội dung trong cuốn sách, trong đó Carroll cáo buộc Rooney từng tổ chức uống rượu trong phòng riêng khi các cầu thủ đang làm nhiệm vụ quốc tế.

Cuốn tự truyện có tên Owning It của Carroll được cho là đề cập đến những sự việc xảy ra trong các đợt tập trung đội tuyển Anh khoảng năm 2010 và 2011.

Theo nội dung được tiết lộ, Rooney từng mời một số cầu thủ tới phòng của mình để uống rượu.

Wayne Rooney đang đe dọa khởi kiện về những cáo buộc trong cuốn tự truyện sắp ra mắt của Andy Carroll cho rằng cả hai đã cùng nhau uống rượu khi đang làm nhiệm vụ cho đội tuyển Anh. Ảnh: Disney +

Theo đó, nếu Carroll không rút lại câu chuyện, cựu tiền đạo Newcastle và Liverpool có thể phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý tốn kém.

Một nguồn tin thân cận với Rooney nói với The Sun: “Wayne đang rất tức giận. Anh ấy không hề đùa giỡn đâu”.

Nguồn tin này cho biết thêm đội ngũ luật sư của Rooney đã gửi một bức thư với lời lẽ cứng rắn tới nhà xuất bản, đồng thời yêu cầu nội dung nói trên được rút lại vì theo phía Rooney, những cáo buộc này “hoàn toàn không đúng sự thật”.

“Wayne biết mình không phải là người hoàn hảo nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn. Đây là vấn đề nguyên tắc”.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết Carroll đang “rất hoang mang” trước diễn biến mới. Người này nói: “Andy không hề nghĩ rằng Rooney lại cư xử như thế này”.

Cuốn sách của Andy khẳng định Wayne đã mời các cầu thủ đến uống rượu trong phòng của mình trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial

“Andy có một cuốn sách cần bán và giờ thì cậu ấy đang gặp rắc rối lớn. Có thể sẽ có một lời xin lỗi công khai trừ khi ông ta muốn vướng vào một cuộc chiến pháp lý".

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Rooney bắt đầu theo đuổi công việc huấn luyện từ năm 2020. Kể từ đó, anh đảm nhận vai trò bình luận trong chương trình Match of the Day của BBC, đồng thời tham gia dẫn một podcast và một chương trình trò chơi truyền hình.

Đáng chú ý, bộ phim mới của Wayne và Coleen Rooney trên Disney+ có tên The Real Rooneys sẽ ra mắt vào thứ Năm, cùng ngày cuốn tự truyện Owning It của Andy Carroll được phát hành.

Rooney và Andy Carroll tại sân vận động Donbas Arena ở Ukraine, một ngày trước trận đấu cuối cùng vòng bảng Euro 2012 của đội tuyển Anh. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

Một nguồn tin nội bộ nhận định những hoạt động gần đây đang đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của Rooney.

“Anh ấy đã giảm cân rất nhiều và bỏ rượu – những thói quen cũ của anh ấy đã hoàn toàn thuộc về quá khứ".

Theo nguồn tin này, những cáo buộc từ Carroll là điều Rooney không mong muốn ở thời điểm hiện tại.