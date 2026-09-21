Chanathip tuyên bố 'nóng' trận Thái Lan tái đấu tuyển Việt Nam

Ngày 21/9, tuyển Thái Lan hội quân, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

So với ASEAN Cup 2026, tuyển Thái Lan có lực lượng được đánh giá mạnh hơn.

HLV Anthony Hudson triệu tập trở lại nhiều cựu binh, trong đó đáng chú ý là ngôi sao Chanathip.

Trong ngày hội quân, Chanathip tự tin cho biết: "Tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng tôi tin Thái Lan có thể đánh bại họ, mang lại sự tự tin cho đội tuyển và đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Chúng tôi sẵn sàng cho giải đấu, thắng đội tuyển Việt Nam để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là mục tiêu chung của toàn đội".

Trong khi đó, HLV Hudson cho biết đến giờ ông vẫn tiếc vì Thái Lan có thể đạt kết quả tốt nhất ở ASEAN Cup 2026.

Đó là giải đấu mà các cầu thủ đều làm việc chăm chỉ, nghiêm túc.

Tuy nhiên, trước mắt tuyển thái Lan sẽ tập trung toàn lực cho giải đấu mới lần đầu tiên được tổ chức: FIFA ASEAN Cup 2026

Chiến lược gia người Anh muốn các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Thái Lan nằm ở bảng B cùng Philippines, Pakistan và đội tuyển Việt Nam.

Chanathip cùng các đồng đội ra quân gặp Pakistan vào ngày 26/9, trước khi bước vào đấu được chờ đợi nhất với tuyển Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9, sau đó khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Philippines ngày 2/10.