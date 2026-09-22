Các cầu thủ nữ Triều Tiên khiến đối thủ 'không thở nổi trên sân'

Các càu thủ nữ Triều Tiên có thể lực ấn tượng. Ảnh: FIFA

Ở U20 World Cup nữ đang diễn ra ở Ba Lan, CHDCND Triều Tiên giành quyền vào bán kết và sẽ tái ngộ Colombia, đối thủ từng thất bại trước họ ở vòng bảng. Trong khi đó, tại Asian Game ở Nhật Bản, đội U23 nữ CHDCND Triều Tiên cũng đứng đầu bảng để tiến vào tứ kết. Những thành công liên tiếp không phải hiện tượng nhất thời mà là kết quả của một hệ thống đào tạo đặc biệt, nơi thể lực, tính kỷ luật và khát vọng chiến thắng được hình thành từ rất sớm.

Đào tạo từ nhỏ, rèn thể lực như một “đặc sản”

Điểm khác biệt lớn nhất của bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên nằm ở cách họ xây dựng nền tảng cho cầu thủ từ lứa tuổi rất trẻ. Trong khi nhiều nền bóng đá xem bóng đá trẻ trước hết là môi trường phát triển kỹ năng chơi bóng, các nữ cầu thủ CHDCND Triều Tiên được đặt vào một quy trình huấn luyện có cường độ cao và kéo dài.

Những câu chuyện về các cầu thủ nhí bắt đầu tập luyện từ sáng sớm, thực hiện hàng trăm lần nhảy dây hay những bài tập thể lực lặp đi lặp lại cho thấy nền tảng thể chất được coi trọng đặc biệt. Một cựu cầu thủ trẻ CHDCND Triều Tiên từng mô tả các buổi tập như một cuộc chiến, trong đó mỗi tình huống trên sân đều đòi hỏi tốc độ, kỹ năng và sức bền.

Điều này phần nào giải thích vì sao các đội nữ CHDCND Triều Tiên thường tạo ra cảm giác rất khác biệt trên sân. Đối thủ không chỉ phải đối phó với khả năng chơi bóng mà còn phải chịu sức ép liên tục về tốc độ và cường độ tranh chấp.

Tiền vệ Irune Dorado của Tây Ban Nha từng mô tả cảm giác đối đầu với các cầu thủ CHDCND Triều Tiên là “họ không cho bạn thở”. Cựu HLV đội tuyển nữ Hàn Quốc, Yoon Duk-yeo cũng ấn tượng với khả năng tranh chấp quyết liệt và tinh thần không ngại va chạm của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên.

Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng ở bóng đá trẻ. Khi kỹ năng giữa các đội chưa có khoảng cách quá lớn, thể lực, tốc độ và khả năng duy trì cường độ cao có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Triều Tiên dường như đã biến những yếu tố ấy thành bản sắc của các đội tuyển nữ trẻ.

Nữ Triều Tiên đang là đương kim vô địch thế giới cấp độ U17 và U20

Khi chiến thắng được xây dựng thành mục tiêu tập thể

Một yếu tố khác giúp bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên duy trì thành công là tính kỷ luật và tư duy tập thể. Thành tích của đội bóng không được đặt lên vai một ngôi sao duy nhất mà được xây dựng dựa trên khả năng vận hành đồng bộ của cả tập thể.

Điều này thể hiện khá rõ qua phát biểu của Yu Jong Hyang sau U17 World Cup. Cô ghi tới 8 bàn trong 7 trận nhưng khi được hỏi về thành tích cá nhân, nữ cầu thủ nhấn mạnh rằng những bàn thắng ấy là kết quả của toàn đội chứ không chỉ thuộc về riêng mình.

Cách nhìn ấy cũng phản ánh đặc điểm của bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên: cầu thủ được đào tạo để phục vụ hệ thống thay vì trở thành những cá nhân độc lập. Từ phòng ngự, tranh chấp đến chuyển trạng thái, các cầu thủ duy trì cường độ và khoảng cách đội hình rất tốt.

Đáng chú ý, thành công được tạo ra từ lứa trẻ và được lặp lại qua nhiều thế hệ. CHDCND Triều Tiên từng nhiều lần vô địch U17 World Cup nữ và hiện cũng sở hữu thành tích nổi bật ở cấp độ U20. Việc các đội trẻ liên tục xuất hiện ở những vòng đấu cuối cho thấy đây không đơn thuần là một thế hệ vàng.

Một động lực khác cũng không thể bỏ qua là giá trị mà thành tích thể thao mang lại cho các cầu thủ và gia đình. Theo những dữ liệu được ghi nhận trước đây, các cầu thủ đạt thành tích cao có thể nhận được những phần thưởng vật chất đáng kể, qua đó tạo thêm động lực để họ theo đuổi bóng đá từ rất sớm.

Tuy nhiên, mô hình này cũng có giới hạn. Sức mạnh thể chất và tính kỷ luật giúp CHDCND Triều Tiên đặc biệt nguy hiểm ở bóng đá trẻ, nhưng lợi thế ấy có thể thu hẹp khi các cầu thủ bước lên cấp độ cao hơn, nơi đối thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật, chiến thuật và môi trường thi đấu chuyên nghiệp tốt hơn. Đó cũng là lý do thành công của CHDCND Triều Tiên ở bóng đá nữ trẻ chưa hoàn toàn chuyển hóa thành sự thống trị ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nhưng ở các giải trẻ, nơi thể lực, tốc độ, sự đồng bộ và tinh thần thi đấu có thể quyết định rất nhiều, CHDCND Triều Tiên đang sở hữu một công thức đặc biệt hiệu quả. Để xem lứa trẻ vô địch thế giới của CHDCND Triều Tiên có thể tiến xa thế nào, chúng ta chỉ cần chờ đến World Cup nữ 2027 (Triều Tiên không tham gia World Cup nữ 2023).