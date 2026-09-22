Tottenham cân nhắc sa thải De Zerbi

De Zerbi gây thất vọng lớn.

Tottenham bước vào mùa giải mới với kỳ vọng lớn sau khi chi khoảng 380 triệu bảng để đưa về 10 tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, khoản đầu tư khổng lồ chưa thể tạo ra sự thay đổi tích cực. Spurs chưa biết thắng tại Premier League sau 5 trận, chỉ giành được 2 điểm nhờ 2 trận hòa không bàn thắng.

Thành tích càng đáng thất vọng khi Tottenham từng trải qua mùa giải trước đầy khó khăn và chỉ vừa đủ tránh nguy cơ xuống hạng. Không dừng lại ở đó, Spurs sớm bị loại khỏi Carabao Cup sau thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 3.

Theo Fichajes, thất bại 2-3 trước Aston Villa khiến tương lai của De Zerbi trở nên bất ổn. Nhiều nguồn tin cho biết Spurs đang bắt đầu xem xét các phương án HLV mới và có thể đưa ra quyết định nếu tình hình không được cải thiện.

Dù vậy, việc sa thải De Zerbi ngay lập tức không phải lựa chọn đơn giản. Hợp đồng của chiến lược gia người Italy được cho là kéo dài đến năm 2031 và không có điều khoản cho phép Tottenham đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp đội bóng xuống hạng.

Nếu muốn chia tay De Zerbi sớm, Spurs có thể phải trả khoản bồi thường vượt 10 triệu bảng. Con số này có thể giảm nếu hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, nhưng ở thời điểm hiện tại, khả năng đó được đánh giá không cao.

Vì vậy, Tottenham được cho là chưa có ý định sa thải De Zerbi trong đợt tập trung ĐTQG này. Thay vào đó, khoảng nghỉ ba tuần sẽ được sử dụng để đánh giá các ứng viên tiềm năng cũng như tính toán chi phí liên quan đến việc giữ hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân 47 tuổi.

Một cái tên nổi lên như ứng viên hàng đầu là Eddie Howe. Vị HLV này chia tay Newcastle ngay trước mùa giải mới, sau gần 5 năm dẫn dắt đội chủ sân St James' Park. Ông hai lần đưa Newcastle dự Champions League và giúp CLB giành Carabao Cup.

Highlights Tottenham 2-3 Aston Villa Tối 19/9, Tottenham nhận thất bại 2-3 trước đội khách Aston Villa tại vòng 5 Premier League 2026/27.