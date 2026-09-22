Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 22/9: Việt Nam có 3 HCĐ, Trung Quốc dẫn đầu

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 22/9

Tính đến khoảng 6h sáng 22/9 theo giờ Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục giữ ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 23 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, tổng cộng 38 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 8 HCV, 12 HCB và 12 HCĐ, còn Hàn Quốc xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 15 HCĐ.

Số liệu cập nhật vào sáng 22/9 và sẽ tiếp tục thay đổi khi các nội dung thi đấu trong ngày kết thúc.

Việt Nam có 3 huy chương đồng tại ASIAD 2026

Sau hai ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 3 huy chương đồng. Thành tích đầu tiên đến từ Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ Teqball. Karate sau đó mang về thêm hai HCĐ nhờ Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly ở kumite nữ hạng 68kg.

Với 3 HCĐ, Việt Nam hiện chưa có HCV hoặc HCB. Tùy cách xếp các đoàn cùng thành tích, Việt Nam được ghi nhận ở vị trí thứ 21 hoặc đồng hạng 20 trên bảng tổng sắp vào sáng 22/9.

Trong ngày thi đấu 22/9, đoàn Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung, vì vậy thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay có thể còn thay đổi.

Trung Quốc tạo khoảng cách lớn ở ngôi đầu

Trung Quốc đang tạo lợi thế đáng kể với 23 HCV, nhiều hơn gần ba lần con số 8 HCV của chủ nhà Nhật Bản. Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba, còn Kazakhstan đứng thứ tư với 4 HCV.

Đáng chú ý trong nhóm Đông Nam Á, Thái Lan đang có thành tích tốt nhất với 3 HCV và 1 HCB, đứng thứ 5 toàn đoàn. Myanmar cũng đã có 1 HCV, trong khi Indonesia, Singapore, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei vẫn đang cạnh tranh những vị trí tiếp theo.

Bảng tổng sắp sẽ tiếp tục biến động trong ngày 22/9 khi nhiều bộ huy chương của ASIAD 2026 được trao. Các thông tin mới nhất về Đại hội có thể theo dõi tại chuyên mục ASIAD 2026.